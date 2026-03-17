Deputatul PSD Adrian Câciu a avut o criză de nervi în comisia de buget finanţe. În timpul dezbaterilor, parlamentarul a luat-o de mână pe liberala Gabriela Horga, care conducea şedinţa şi a început să ţipe la ea şi să dea cu pumnul în masă. PNL anunţă că va sesiza CNCD în cazul Câciu.

Liberala Gabriela Horga, care conducea şedinţa comisiilor de buget-finanţe, i-a reproşat lui Câciu că îi jigneşte pe colegii din Parlament.

”Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns!”, a ţipat deputatul PSD Adrian Câciu, luând-o de mână pe Horga şi apoi dând cu pumnul în masă.

”Nu mai ţipaţi şi nu mai jigniţi colegii! Opriţi-vă! Vă rog!”, i-a răspuns Horga.

Reacţie violentă în timpul şedinţei

Săptămâna trecută, la audierea ministrul Oana Ţoiu în Comisia de politică externă, Adrian Câciu i s-a adresat colegului său de parlament Hajdu Gabor: „Tu eşti UDMR. Nu înţelegi ce înseamnă să fii român”.

La un moment dat, Iulian Lőrincz (USR) i-a şoptit preşedintelui de şedinţă că social-democraţii sunt needucaţi, Adrian Câciu replicând: „Domnul Lorincz, ţi-ai tăiat unghiile ca să vorbeşti cu noi?!”.

Ca rezultat, deputatul USR Iulian Lorincz, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi membru în Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, a depus sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării împotriva deputatului PSD Adrian Câciu, pe care îl acuză de ”derapaje inacceptabile”.

„În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a afirmat Iulian Lorincz.

