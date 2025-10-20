La Ministerul Muncii au loc consultări cu sindicatele şi patronatele privind creşterea salariului de la 1 ianuarie 2026. Este vorba despre o creştere între 300 şi 750 de lei brut, care ar însemna o creștere netă mai mică din cauza taxelor. Patronatele sunt şi ele de acord cu îngheţarea veniturilor, în timp pe sindicatele avertizează că ţara noastră riscă să fie sancţionată de Comisia Europeană dacă salariul minim nu va creşte de anul viitor.

Legislaţia în vigoare prevede o creştere a salariului minim pe economie predictibilă, potrivit unei formule de calcul. Există mai multe scenarii: în acest moment, primul scenariu este o majorare la 4.325 de lei. Creşterea poate ajunge până la 4.778 de lei brut.

Luni, toate aceste scenarii se discută într-o şedinţă la Ministerul Muncii, alături de sindicate şi patronate. Măsura a creat şi tensiuni în coaliţie. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Guvernul ar fi de acord cu îngheţarea salariului minim pe economie, o decizie care s-ar fi luat în coaliţie săptămâna trecută. Aşadar, şi PNL, şi USR ar fi de acord cu această îngheţare, şi chiar şi social-democraţii, deşi aceştia insistă cu scenariul majorării. De altfel, ministrul Muncii este membru PSD.

Cert este că majorarea salariului minim pe economie ar pune o presiune uriaşă pe mediul de afaceri, care a fost deja îngenuncheat de taxe şi impozite în 2025. Guvernul mai trebuie să ia o decizie: dacă păstrează scutirea de taxe, deducerea de 300 de lei din salariul minim pe economie.

