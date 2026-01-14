Cum fentează românii cu maşini scumpe plata impozitului. Cseke Attila, despre concedieri şi taxele locale

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unitățile administrativ-teritoriale, dar din 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi. El a precizat că, dacă în cursul lunii februarie ar intra în vigoare proiectul de lege, atunci termenul rezonabil, dar maxim, în care autoritățile locale și centrale trebuie să facă măsurile de reducere de posturi sau reduceri de cheltuieli de personal este 1 iunie 2026. El a mai spus că există o categorie de contribuabili care fentează plata impozitor locale, iar proiectul de lege lansat în dezbatere publică rezolvă această problemă.

"Noi am pus în transparență din nou proiectul legislativ pe care l-am avut în transparență anul trecut, întreg anul. Sigur, este ajustat conform discuțiilor pe care le-am avut de-a lungul timpului, în coaliție. Din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, noi suntem pregătiți de o perioadă bună de timp pentru acest proiect legislativ. Urmează ca, în coaliție, să se definitiveze forma finală cu care vom intra în procedură de avizare interministerială și în Guvern, dacă va exista o decizie în acest sens în coaliție", a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la Digi24.

"Impozitele locale nu vor merge la bugetul central"

Ministrul a ținut să precizeze că "impozitele locale sunt venituri ale autorităților locale". "Nu se pune problema în 2026, și cred că niciun an, pentru că este împotriva oricărui principiu de finanțe publice, ca impozitele locale, care sunt venituri locale, să fie luate la bugetul central", a arătat Cseke Attila. El a mai spus că "impozitul local crescut, diminuat, la valoarea din 2026, orice valoare ar fi, nu va fi luat de către Guvern".

"Nu cunosc o asemenea discuție să fi avut loc. Discuția despre cotele care vor reveni autorităților locale, cote din TVA și din impozitul pe venit, este o altă discuție care va avea loc legat de legea bugetului de stat. Și aici nu pot să vă spun detalii în plus, pentru că, în principal, inițiatorul legii bugetului de stat este Ministerul de Finanțe. Nu am avut încă discuții exploratorii pe acest segment. Sunt două paliere diferite, din punct de vedere al veniturilor unei autorități locale", a menționat ministrul Dezvoltării.

Întrebat dacă sunt primării care nu vor primi din partea Guvernului cât le revine din impozitul pe venit dacă nu reduc cheltuielile anul acesta, ministrul a spus: "Nu a fost o asemenea discuție, nu pot nici să confirm, nici să infirm această declarație, pentru că nu a avut loc o asemenea discuție. Noi ne concentrăm pe promovarea acestui pachet".

"Pentru acele primării, conform proiectului din pachet, există obligativitatea Guvernului să elaboreze, de exemplu, o hotărâre de Guvern cu o grijă de salarizare, în cazul în care, din veniturile proprii, nu se susțin nici cheltuielile salariale ale unor primării. Și am dat această cifră în cursul anului trecut. Sunt, pe cifrele de anul trecut, o pătrime din unitățile administrativ-teritoriale care susțin din venituri proprii cheltuielile salariale. Pentru cealaltă parte de trei pătrimi, va trebui să facem, pe baza acestui pachet, dacă intră în vigoare, o grijă de salarizare nouă, astfel încât să putem să avem sustenabilitate în susținerea acestor cheltuieli de personal", a explicat primarul.

"În 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi"

Potrivit ministrului, din 2027 nu există decât o singură variantă: reducerea numărului de posturi. "Varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de către unitățile administrativ-teritoriale, dar și pentru cei care au această variantă alternativă, care este temporară pentru 2026, în 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi", a mai spus ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila a explicat că acestea "sunt cele două posibilități dintre care pot să aleagă unitățile administrativ-teritoriale, cu mențiunea că reducerea numărului de posturi, la o serie de unități administrativ-teritoriale, nu va genera reducerea numărului de posturi ocupate, pentru că acolo unde primarii, președinții consiliilor județene, au gestionat mai responsabil structura de personal, vom avea sute de UAT-uri unde reducerea de 30% din numărul de posturi nu va genera reducerea de posturi ocupate deloc. Se vor desființa doar posturi vacante, pentru că acolo s-a gestionat responsabil și organigrama nu este plină, nu sunt ocupate toate posturile", a afirmat ministrul.

Ministrul a subliniat că "avem și autorități locale care, gestionând eficient politica de personal, nu vor avea de suferit în sensul în care se reduc posturi ocupate".

"La cealaltă parte, unde organigrama este complet ocupată sau aproape ocupată, sigur, reducerea de 30%, care generează pe întregul sistem al administrației locale o reducere de 10% posturi ocupate, va determina reducerea de posturi ocupate la UAT-urile respective", a completat ministrul. Cseke Attila a mai afirmat că pachetul prevede foarte clar niște termene, care sunt termene obligatorii, în ipoteza în care pachetul intră în vigoare.

13.000 de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate până în iunie 2026

Ministrul a confirmat că este vorba de 13.000 de posturi din administrația locală care ar urma să fie desființate până în iunie 2026, dacă proiectul intră în vigoare. "Aceasta este estimarea făcută pe baza datelor disponibile anul trecut", a spus Cseke Attila.

Despre ce se întâmplă dacă, în acest termen, Consiliul Local nu aprobă vreuna din cele două formule, ministrul a spus că "Direcția de Finanțe Publice Județeană va sista alocarea de cote de la bugetul de stat".

"Eu pot să vă spun că, pe ceea ce suntem astăzi, în 14 ianuarie, dacă acest proiect va fi promovat în cursul lunii ianuarie, în Guvern și aprobat de către Guvern, și se merge spre asumarea în Parlament, și în cursul lunii februarie ar intra în vigoare, atunci termenul rezonabil, dar maxim, în care autoritățile locale și centrale trebuie să facă măsurile de reducere de posturi sau reducere de cheltuieli de personal, este termenul final 1 iunie 2026. Deci, până atunci, toată lumea, dacă intră în vigoare această reglementare, va trebui să ia măsurile prevăzute în pachet", a spus ministrul Cseke Attila.

Cseke Attila acuză "fentarea" impozitelor locale

"O parte însemnată, din punctul meu de vedere poate chiar mai importantă decât această reorganizare sau reducere de posturi, sunt mecanismele prevăzute în acest pachet, care întăresc capacitatea financiară a autorităților locale, pe de o parte, și, doi, rezolvă din inechitățile sociale care se întâmplă zi de zi în România, la nivelul unităților administrativ-teritoriale. (..) Avem o categorie de contribuabili care, an de an, își plătesc impozitele locale, chiar în primele luni doresc să-și plătească impozitele, adică sunt cetățeni conștiincioși, cetățeni cu mult bun‑simț și cărora, evident, trebuie să le mulțumim, iar autoritățile locale, la fel, le mulțumesc. Avem o altă categorie de contribuabili care fentează plata acestor impozite locale și vorbesc și de situația anterioară creșterii de anul acesta a impozitelor locale", a declarat ministrul Cseke Attila.

El a precizat că "din discuțiile pe care le-a avut cu autoritățile locale (..), astăzi, conform legislației, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziționat un autoturism - și se întâmplă în destul de multe unități administrativ-teritoriale, existând exemple în acest sens - un autoturism cu o capacitate cilindrică destul de mare, peste 2.000 cm³, unde impozitul este mai ridicat, a fost și anul trecut, este și anul acesta, există posibilitatea, de exemplu, a achiziționării în martie a unei asemenea mașini și a scoaterii din evidența primăriei, în decembrie, pentru a nu plăti impozit, iar în ianuarie același cetățean să o pună din nou în evidența primăriei. Și se fentează bugetul local în condițiile în care, pe de altă parte, avem contribuabili care nu-și permit și nu-și doresc mașini cu asemenea capacitate și își plătesc impozitul în fiecare an".

Cseke Attila a precizat că "este un fenomen răspândit". "Din ceea ce am primit - mesaje, sesizări - de-a lungul timpului pe acest subiect, este un fenomen răspândit. Și, evident, la nivelul comunității locale, oamenii văd acest lucru. Și atunci, cei care sunt plătitori de bună‑credință și de bun‑simț, oameni, contribuabili corecți, cum se simt acei oameni când văd că unii pot să fenteze într-un asemenea hal? De exemplu, acest pachet rezolvă această problemă și nu se vor mai întâmpla asemenea lucruri și, pentru o lună de zile de evidență în primărie, va trebui plătit impozit pentru asemenea autoturism", a arătat Cseke Attila.

Întrebat dacă a vorbit cu primarii pe acest proiect, ministrul a spus că sunt deschiși la discuții. "Suntem deschiși, am avut multiple discuții cu autoritățile locale. Se poate discuta în continuare, nu e nicio problemă, dar pachetul, din punctul nostru de vedere, este gata de promovare. Eu, din câte știu, luni va fi ședință de coaliție și va fi subiect și se va decide cu privire la acest lucru", a mai spus Cseke Attila.

