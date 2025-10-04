Cum îl descrie Traian Băsescu pe Vladimir Putin: Şiret şi extrem de bine pregătit în discuţii

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu Vladimir Putin, pe care îl descrie ca fiind un lider "șiret, inteligent și extrem de bine pregătit la discuții". Băsescu spune că fiecare întâlnire cu președintele rus era o confruntare de idei minuțios planificată.

Traian Băsescu a declarat, într-o intervenție la un post de televiziune, că președintele Rusiei, Vladimir Putin, se remarcă printr-o pregătire minuțioasă și prin abilitatea de a domina dialogul.

"Vladimir Putin este foarte puternic în discuții, șiret, inteligent. Trebuie să îți faci loc printre aptitudinile verbale deja pregătite. El nu vine nepregătit până la ultima frază într-o întâlnire", a spus fostul șef al statului.

Băsescu a precizat că și el mergea foarte bine pregătit la întâlnirile bilaterale, chiar dacă nu au fost multe.

"Am avut una la Moscova și una la București. În schimb, la summiturile internaționale, unde România și Rusia erau unul lângă altul, discutam ore întregi pe diverse teme", a adăugat Traian Băsescu.

El a subliniat că fiecare discuție cu liderul de la Kremlin presupunea o confruntare de idei bine conturate din ambele părți.

