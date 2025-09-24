După ce au ajuns la un compromis în privinţa plafonării, liderii coaliției trebuie să găsească acum soluții şi pentru rectificarea bugetară. Cu un deficit mult peste ţintă, la recalcularea bugetelor, cele mai multe instituţii vor ieși pe minus. Pensiile cer bani în plus, tăierile din primării provoacă tensiuni în coaliţie, iar luna viitoare ar trebui să se decidă şi soarta TVA-ului în Horeca.

Primele tăieri vor fi din bugetele instituțiilor publice. Și asta pentru că guvernul pregătește rectificarea bugetară. Trebuie să fie gata până la începutul săptămânii viitoare. Așadar, liderii coaliției vor continua discuțiile pe acest subiect mâine la guvern.

Ministerele au cerut până în acest moment 80 de miliarde de lei suplimentare pentru bugetele acestora. Bani care nu există în acest moment la Ministerul Finanțelor. Potrivit surselor Observator, Ministerul Finanțelor dispune la acest moment la doar un sfert din această sumă. Ceea ce știm foarte clar este că multe bugete vor fi tăiate. Însă vor fi dați bani în plus pentru plata dobânzilor, pentru împrumuturi, pentru pensii și, de altfel, sănătate.

Reforma administraţiei locale, încă în negocieri

După mai bine de patru ore de discuții și negocieri în coaliție, liderii nu s-au înțeles pe tema reformei administrației locale, cea care a fost scoasă din pachetul 2. Premierul insistă cu disponibilizarea a 10% dintre angajații din primării, mai exact 13.000 de oameni la nivel național. Însă social-democrației vin cu altă variantă. Potrivit surselor Observator, reducerea cu 5% a cheltuielilor cu personalul și reducerea cu 5% de la bunuri și servicii.

