Cursa pentru Primăria Capitalei, la casele de pariuri: Cine sunt favoriții

Alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, programate pentru 7 decembrie 2025, sunt urmărite cu interes pe platformele de pariuri și predicții. În prezent, XBets și Polymarket oferă cote publice pentru această competiție electorală, conturând o ierarhie clară a favoriților în percepția pariorilor și traderilor.

Atât XBets, cât și Polymarket îl plasează pe Ciprian Ciucu în fruntea listei, cu un avans clar față de ceilalți candidați.

Diferențele dintre estimările celor două platforme țin de mecanica piețelor. XBets funcționează pe logica cotelor clasice. Polymarket se bazează pe mecanisme de piață liberă, unde prețul variază în timp real în funcție de volumul tranzacțiilor.

În ambele cazuri însă, ordinea primilor patru candidați rămâne constantă: Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.

Cotele de la XBets: Ciucu rămâne principalul favorit

Potrivit datelor publicate de XBets, platformă care agregă cote din piețe externe, favorit pentru câștigarea Primăriei Capitalei este Ciprian Ciucu. Clasamentul candidaților, potrivit cotelor afișate, este următorul:

Ciprian Ciucu (PNL) – 2.27 (44% şanse)

(PNL) – 2.27 (44% şanse) Daniel Băluță (PSD) – 3.57 (28% şanse)

(PSD) – 3.57 (28% şanse) Cătălin Drulă (USR) – 4.76 (21% şanse)

(USR) – 4.76 (21% şanse) Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR) – 16.70 (6% şanse)

(independentă, susținută de AUR) – 16.70 (6% şanse) Vlad Gheorghe (independent) – 100.00 (1% şanse)

(independent) – 100.00 (1% şanse) Ana-Maria Ciceală (SENS) – 100.00 (1% şanse)

XBets notează că aceste cote provin din piețele internaționale și reflectă dinamica interesului de pariere pentru candidații înscriși în cursă.

Polymarket: piețele de predicții îl plasează tot pe Ciucu în frunte

Pe platforma Polymarket, unde probabilitățile sunt exprimate prin prețul acțiunilor "Yes/No" tranzacționate de utilizatori, rezultatele indică același favorit pentru funcția de primar. La momentul analizei (21 noiembrie), șansele percepute de piață sunt următoarele:

Ciprian Ciucu – aproximativ 50% șanse de câștig

– aproximativ 50% șanse de câștig Daniel Băluță – aproximativ 26%

– aproximativ 26% Cătălin Drulă – aproximativ 11%

– aproximativ 11% Anca Alexandrescu – aproximativ 11%

– aproximativ 11% Ana-Maria Ciceală – aproximativ 1%

– aproximativ 1% Vlad Gheorghe – aproximativ 1%

Evenimentul dedicat alegerilor din București este unul dintre cele mai active din platformă, cu un volum de tranzacționare ce depășește 29 de milioane de dolari.

Polymarket este o platformă de predicții, nereglementată și neautorizată în România, pe bază de criptomonede, unde utilizatorii, inclusiv din ţară, pot paria pe diverse evenimente sportive, politice, sociale, folosind USD Coin.

