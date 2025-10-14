Custodele Coroanei și Principele Radu, discuții cu Oana Ţoiu despre agenda României în UE și NATO

Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au primit-o la Palatul Elisabeta pe Oana-Silvia Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe. Discuțiile au vizat poziția României în Uniunea Europeană și pe flancul estic al NATO, precum și implicarea Familiei Regale în promovarea stabilității și cooperării în regiune.

Ministrul Afacerilor Externe la Palatul Elisabeta, Majestatea Sa Custodele Coroanei, ASR Principele Radu, 14.10.2025 - Familia Regală a României - Facebook

Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au primit-o la Palatul Elisabeta pe doamna Oana-Silvia Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe.

În cadrul întrevederii, Custodele Coroanei și ministrul au abordat teme de actualitate privind poziționarea României în cadrul Uniunii Europene și pe flancul estic al NATO și UE. Discuțiile au vizat totodată și acțiunile publice întreprinse de Familia Regală, atât în țară cât și peste hotare, în sprijinul eforturilor României pentru stabilitate, cooperare și dezvoltare în sud-estul Europei și în vecinătatea Uniunii Europene.

Potrivit postării oficiale publicate de Familia Regală a României pe Facebook, "a fost, de asemenea, discutată agenda externă a Familiei Regale în anul 2026".

Articolul continuă după reclamă

Întâlnirea a avut loc într-un context marcat de consolidarea diplomației publice și a parteneriatelor strategice, reflectând continuitatea implicării Casei Regale în promovarea intereselor României pe plan internațional.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰