Daniel Băluţă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Actualul edil al Sectorului 4 şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Municipal. Candidatul PSD a venit însoțit de echipa sa de campanie, precum și de susținători. 

de Redactia Observator

la 15.11.2025 , 12:41

"Sunt încrezător date fiind aceste energii deosebite, sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate, oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraș și ceea ce înseamnă rezultatele. Investițiile pe care le-am făcut în infrastructură, în spitale, școlile, liceele sunt realități, nu doar cuvinte și îmi doresc să trecem de această luptă politică și să ne axăm pe rezultate. Și sunt convins că experiența ca primar al Sectorului 4 ne va ajuta să avem un oraș în care costul traiului va fi mai mic și calitatea vieții să crească", a declarat Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Municipiului Bucureşti.

De asemenea, primarul Sectorului 4 a fost recent desemnat noul președinte al organizației PSD București. 

Campania electorală începe oficial pe 22 noiembrie, iar alegerile pentru fotoliul de primar general vor avea loc pe 7 decembrie.

