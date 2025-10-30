După zile întregi de scandal provocat de nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de viceprim-ministru, cofondatoare Asociației "Dăruiește Viață" a depus, joi dimineaţă, la Palatul Cotroceni, jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan. Aceasta va ocupa, în Guvernul Bolojan, postul rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu în luna august. Prezent la ceremonie a fost şi premierul.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a poziţionat clar de partea lui Ilie Bolojan în acest război izbucnit la vârful coaliţiei de guvernare, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut premierului să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier. În viziunea social-democraţilor criticile aduse de Oana Gheorghiu la adresa lui Donald Trump ar afecta parteneriatul strategic al României cu SUA.

Într-o postare personală Oana Gheorghiu a criticat atitudinea liderilor americani faţă de Volodimir Zelenski în timpul întâlnirii din Biroul Oval. Invitat la ediţia specială a Observator, Dominic Fritz, peşedintele USR, a susţinut că opinia Oanei Gheorghiu este "perfect legitimă", într-o ţară în care libertatea de exprimare este garantată. Mai mult, acesta a spus că România trebuie să aibă cu Statele Unite o relaţie de respect, nu de supunere.

"Au fost cuvintele unui cetățean și orice cetățean în această țară poate față de oricare lider pe această lume, fie din România, fie din cea mai puternică țară, să folosească orice cuvinte vrea el, că asta garantează Constituția noastră. Și Oana Gheorghiu acum nu se duce acolo ca să reprezinte România în relația cu Statele Unite, ci va avea felia ei. E o alegere foarte bună, cred eu. Oana Gheorghiu a demonstrat tocmai că știe să, cum să spun, să adune încrederea oamenilor, energia oamenilor, resursele bune din societate cu ceea ce a făcut, de exemplu, cu Dăruiește Viață", a spus Dominic Fritz.

Nicuşor Dan a semnat în cele din urmă decretul pentru numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Ea adepus jurământul la Palatul Cotroceni, după care a şi participat la prima sa şedinţă de Guvern. Apoi a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook în care a scris că în calitatea de vicepremier, rolul său va fi de a deschide Guvernul către societate, de a purta un dialog cu cetăţenii, cu companiile private şi cu societatea civilă, astfel încât reformele pe care le va adopta Guvernul condus de Ilie Bolojn să se bazeze pe nevoile reale ale societăţii.

Oana Gheorghiu va ocupa postul pe care l-a lăsat liber fostul vicepremier Dragoş Anastasiu, odată cu demisia de la finalul lunii iulie, şi va avea ca responsabilităţ reforma statului, reforma companiilor de stat şi digitalizarea. Ea a fost felicitată la începutul şedinţei de Guvern, de premierul Ilie Bolojan.

