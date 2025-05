Demisionarii POT spun că au "oferte", dar rămân independenţi. Merg la Cotroceni cu "un mesaj unitar"

Într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, deputata Aurora-Tasica Simu a citit o declaraţie comună în care demisionarii din POT se declară "uniţi şi hotărâţi" să muncească pentru binele României şi au denunţat dictatura impusă de conducerea POT. În prezent, sunt 11 deputaţi şi senatori neafiliaţi proveniţi din această formaţiune, după ce 12 au demisionat, informează Agerpres.

"Mitocănia, huliganismul şi lipsa de comunicare trebuie să înceteze. Suntem datori să răspundem în faţa dumneavoastră, cei care ne-aţi acordat încrederea prin vot. Presa trebuie să fie garantul transparenţei decizionale şi al activităţii noastre cotidiene, chiar dacă, din păcate, unii lideri au uitat acest lucru", a declarat Aurora Simu.

Între motivele enumerate sunt: "dictatura manifestată prin atitudinea autoritară excesivă şi aroganţă a unui lider care a compromis ideea de echipă şi democraţie internă"; "lipsa totală de transparenţă financiară, în special în privinţa modului în care au fost gestionate subvenţiile publice, menite să sprijine dezvoltarea partidului şi a organizaţiilor locale"; "administrarea defectuoasă a fondurilor provenite din cotizaţiile membrilor, fără consultare, fără justificare şi fără responsabilitate".

Un alt motiv este "numirea netransparentă a reprezentanţilor în secţiile de votare, în contradicţie cu promisiunile făcute membrilor fidelii care au muncit necondiţionat pentru partid", precum şi "comportamentul agresiv şi inacceptabil faţă de colegi şi faţă de jurnalişti", comportament care "a adus prejudicii grave imaginii noastre colective".

Foştii membri POT se dezic de comportamentele anterioare

"Un episod regretabil care trebuie lăsat în urmă. Cu toate acestea, a fost o lecţie. Una dureroasă, dar aparent necesară. Am învăţat exact ce nu trebuie să facem. Nu vrem scandal, nu ne dorim extremism şi dezbinare. Aceste practici trebuie să înceteze. (...) Noi vom rămâne în continuare un grup monolit, unitar şi unit, ne vom păstra direcţia pe care am pornit iniţial şi vom duce proiectele la bun sfârşit. Vreau să fie un lucru foarte clar: nu vom merge la alte partide. Fiecare reprezentant din câte un partid politic a venit înspre noi, dar am fost foarte clari şi foarte fermi că vom rămâne în continuare acest grup unit, monolit, vom merge înainte cu proiectele pe care le avem şi nu mergem într-o direcţie sau în alta. (...) Vom vedea exact direcţia politică pe care o vom lua. Suntem oameni care avem aceleaşi valori, aceleaşi credinţe. Vom merge pe un drum comun (...). Este un grup echilibrat. Este un grup pro-românesc, pro-european, pro-NATO. (...) Au venit cam din toate partidele spre noi să ne întrebe", a susţinut Aurora Simu.

Întrebată dacă au venit oferte inclusiv din partea PSD şi USR, ea a confirmat: "Da. În principiu, toată lumea ne-a întrebat acelaşi lucru ca şi dumneavoastră: care este direcţia pe care vrem să pornim şi, da, ne-au dat de înţeles că este loc pentru noi cam oriunde. Nu am ajuns la funcţii, la scaune, la poziţii, pentru că din start ne-am exprimat dorinţa de a rămâne un grup unitar, monolit, care nu a plecat din acest partid pentru funcţii, pentru bani, pentru poziţii".

În ceea ce priveşte o ofertă de la AUR, Aurora Simu spune că este nu este vorba să intre "neapărat" în grupul parlamentar, ci mai degrabă "o eventuală colaborare pe viitor".

Întrebată dacă a primit o ofertă de la Claudiu Târziu, deputata a menţionat: "Nu ştiu să vă spun în momentul acesta dacă de la domnul Târziu a venit... Nu ştiu. S-a vorbit din mai multe direcţii cu mai mulţi colegi şi chiar nu am toate informaţiile cap la cap".

Parlamentarii demisionari vor merge la Cotroceni în noua formulă, cu "un mesaj unitar".

Mesajul POT în discuţiile de la Cotroceni

"Noi am ieşit dintr-un partid în care am avut parte de o oarecare dictatură şi ni s-au impus majoritatea deciziilor. Vom merge toţi cu un mesaj unitar, dar vrem să participăm cu toţii la aceste discuţii", a precizat Aurora Simu.

Simu a arătat că atât ea, cât şi colegii ei nu au fost consultaţi când erau membri ai POT cu privire la deciziile care s-au luat ulterior.

"Am fost doar informaţi, în cel mai bun caz, sau am aflat din presă", a spus ea.

Cu toate acestea, susţinerea POT pentru candidatul Călin Georgescu a fost una asumată şi nu impusă în mod dictatorial.

"A fost singura decizie, singurul sondaj exprimat în mod transparent. (...) Plecarea noastră nu a avut legătură cu rezultatul alegerilor. Noi am avut mai multe momente în care am vrut să plecăm, dar nu au fost momentele potrivite din diverse motive".

