Discurs halucinant în Parlamentul României. Deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György a cerut autonomia Ţinutului Secuiesc şi susţine că dacă vreodată cineva va trebui să plece din Ardeal, nu ungurii sunt aceia.

„Duminică, 26 octombrie, în peste 100 de localități s-a aprins flacăra autonomiei cu ocazia Zilei Autonomiei Ținutului Secuiesc. Citez din proclamația Consiliului Național Secuiesc cu această ocazie. Noi în Ardeal și în Ținutul Secuiesc suntem acasă și nu vom pleca niciodată. Iar dacă vreodată cineva va trebui să plece, nu noi vom fi aceia. Cu privire la aceste probleme se poate spune că România este rușinea Europei. Autonomia Ținutului Secuiesc, libertatea Ținutului Secuiesc”, a declarat deputatul Kulcsár-Terza József-György.

"1 Decembrie, zi de doliu pentru maghiari"

Imediat după ce şi-a încheiat discursul, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, i-a replicat citind din Constituţia României. „Articolul 1 din Constituția României. România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Articolul 2. Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Alineatul 2. Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Constituția Românie”.

Deputatul Kulcsár-Terza József-György a fost ales în 2016. În Parlamentul României, deputatul s-a remarcat prin depunerea, în repetate rânduri, a unui proiect de lege pentru autonomia Ținutului Secuiesc. În urmă cu câţiva ani declara că ziua de 1 Decembrie reprezintă pentru comunitatea maghiară o zi de doliu național. „Având în vedere că în România este sărbătoare națională la 1 decembrie 1918, ziua Adunării Generale de la de la Alba Iulia, trebuie să declarăm din nou că această zi nu dă niciun motiv pentru comunitatea noastră națională maghiară din Transilvania să sărbătorească și o considerăm o zi de doliu, atâta timp cât revendicările noastre bazate pe drepturile asociate cu „libertatea națională deplină” nu sunt îndeplinite”, a scris Kulcsar Terza Jozsef, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta amintește că declarația de la Alba Iulia spune: „Libertate națională deplină pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”. „Respectăm sărbătorile celorlalți, dar ne așteptăm ca România, care se definește ca stat de drept, să-și îndeplinească promisiunile pe care le-a făcut acum mai bine de o sută de ani și să garanteze drepturile minorității naționale maghiare care trăiesc în teritoriul său. Atâta timp cât maghiarii din Transilvania nu sunt liberi să-și folosească limba maternă și propriile simboluri în toate domeniile vieții, atâta timp cât există încă deficiențe serioase în utilizarea limbii materne în educație, administrație și justiție, nu putem fi forțați să sărbătorim 1 decembrie”, a spus deputatul Partidului Civic Maghiar, intrat în Parlament pe lista UDMR. „În calitate de cetățeni maghiari care respectă legile țării, avem o cerere legitimă ca România să recunoască minoritățile naționale care trăiesc pe teritoriul său ca factor de formare a statului și să garanteze în Constituția lor deplina libertate națională, așa cum a fost promis în Declarația de la Alba Iulia din 1918”, a adăugat Kulcsar Terza Jozsef.

