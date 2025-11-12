Antena Meniu Search
Deputatul PSD Răzvan Ciortea, trimis în judecată de DNA pentru că i-ar fi mințit pe polițiștii de la Rutieră

Răzvan Iulian Ciortea, deputat al Partidul Social Democrat şi fost subprefect al judeţului Cluj, a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (Serviciul Teritorial Cluj) după ce ar fi condus un autoturism cu 164 km/h pe o secţiune de autostradă cu limită de 100 km/h, dar ar fi declarat că la volan se afla o altă persoană. Este acuzat de instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual şi fals în declaraţii.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 11:45
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Răzvan Iulian Ciortea, fost subprefect în cadrul Prefecturii judeţului Cluj, în prezent deputat în Parlamentul României, pentru participaţie improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, instigare la fals intelectual şi fals în declaraţii. 

DNA arată, într-un comunicat de presă transmis miercuri, că, în 8 august 2023, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat în trafic un autoturism marca Mercedes, înregistrat pe numele unei societăţi comerciale, în timp ce se deplasa pe autostrada A10 cu viteza de 164 km/h, pe o porţiune cu o limită de 100 km/h, depăşind viteza legală cu 64 km/h, abatere filmată şi constatată de radar. 

"Ulterior, la data de 25 septembrie 2023, într-o adresă transmisă către structura de poliţie menţionată, inculpatul Ciortea Răzvan Iulian ar fi menţionat că la volanul autoturismului care a comis abaterea se afla o altă persoană, împrejurare atestată în  procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei întocmit de poliţişti, deşi în realitate autoturismul fusese condus de către inculpat. Astfel, acesta ar fi obţinut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliţie, a măsurilor legale faţă de inculpat (autor al contravenţiei)", susţin procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având în vedere calitatea de deputat a inculpatului.

răzvan iulian ciortea deputat cluj dna abuz in serviciu
