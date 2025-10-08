Deputatul PNL Mircea Fechet cere o "ofensivă naţională" împotriva muncii la negru

Deputatul PNL Mircea Fechet avertizează că munca la negru afectează grav economia și condamnă milioane de români la insecuritate socială. El propune o ofensivă națională împotriva fenomenului, inclusiv publicarea unei " liste a rușinii " cu angajatorii care folosesc muncă nedeclarată, și cere controale mai eficiente, digitalizare și sprijin real pentru salariați.

Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România la acea vreme, susține o declarație națională în cadrul Segmentului la Nivel Înalt Reunit, Baku, Azerbaidjan – 19 noiembrie 2024 - Profimedia

Deputatul PNL Mircea Fechet trage un semnal de alarmă asupra amploarei muncii nedeclarate în România și propune măsuri de combatere, inclusiv publicarea unei "liste a rușinii" cu firmele care angajează persoane fără forme legale, subliniind că fenomenul afectează atât angajații, cât și bugetul, transmite MEDIAFAX.

Mircea Fechet a declarat, miercuri, în Parlament, că munca la negru reprezintă o problemă adânc înrădăcinată și periculoasă pentru economia românească.

"Munca fără contract a devenit o practică încurajată"

România trebuie să devină țara muncii cinstite

Fechet a propus o strategie pe trei piloni pentru combaterea muncii ilegale: "controale mai eficiente, digitalizare și sprijin real pentru angajați, ca să-și cunoască și să-și ceară drepturile". De asemenea, deputatul a susținut introducerea unei liste publice cu patronii sancționați: "Publicarea unei liste a rușinii, cu patronii prinși exploatând muncitori este un instrument de descurajare și românii au dreptul să știe cine profită de pe urma muncii nedeclarate".

