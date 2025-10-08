Deputatul PNL Mircea Fechet cere o "ofensivă naţională" împotriva muncii la negru
Deputatul PNL Mircea Fechet avertizează că munca la negru afectează grav economia și condamnă milioane de români la insecuritate socială. El propune o ofensivă națională împotriva fenomenului, inclusiv publicarea unei "liste a rușinii" cu angajatorii care folosesc muncă nedeclarată, și cere controale mai eficiente, digitalizare și sprijin real pentru salariați.
Deputatul PNL Mircea Fechet trage un semnal de alarmă asupra amploarei muncii nedeclarate în România și propune măsuri de combatere, inclusiv publicarea unei "liste a rușinii" cu firmele care angajează persoane fără forme legale, subliniind că fenomenul afectează atât angajații, cât și bugetul, transmite MEDIAFAX.
Mircea Fechet a declarat, miercuri, în Parlament, că munca la negru reprezintă o problemă adânc înrădăcinată și periculoasă pentru economia românească.
"Munca fără contract a devenit o practică încurajată"
România trebuie să devină țara muncii cinstite
Fechet a propus o strategie pe trei piloni pentru combaterea muncii ilegale: "controale mai eficiente, digitalizare și sprijin real pentru angajați, ca să-și cunoască și să-și ceară drepturile". De asemenea, deputatul a susținut introducerea unei liste publice cu patronii sancționați: "Publicarea unei liste a rușinii, cu patronii prinși exploatând muncitori este un instrument de descurajare și românii au dreptul să știe cine profită de pe urma muncii nedeclarate".Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰