Numirea şefilor de mari parchete a stârnit un val de reacţii pe scena politică şi în societatea civilă. Şeful statului este criticat că a acceptat propunerile PSD chiar şi în cazul unor procurori care nu au obţinut avizele CSM. Parchetul general va fi condus de Cristina Chiriac, acuzată că a blocat dosarul fostului episcop de Huși, înregistrat când întreţinea relaţii sexuale cu tineri. Foştii şefi de la DNA şi Parchetul General, Marius Voineag şi Alex Florenţa, schimbă instituţiile şi merg pe poziţii de adjuncţi.

Din opt procurori propuşi de ministrul Justiţiei Radu Marinescu, şapte au trecut testul preşedintelui şi au fost numiţi la şefia celor mai importante parchete din ţară. "Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de Procuror General, a domnului Viorel Cerbu în funcție de Procuror-șef DNA și a domnului Codrin Miron în funcția de Procuror-șef DIICOT. Își vor începe mandatul în 15 aprilie", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

USR consideră că numirile au marca PSD

De numele Cristinei Chiriac se leagă o plângere penală a unui fost ofiţer de poliţie judiciară care a acuzat-o că a ținut probe la sertar în cazul fostului episcop de Huși. În cele din urmă Corneliu Onilă a fost condamnat pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu minori. "Nu a sesizat Parchetul pentru că n-au fost agresiuni și nu au fost minori în probele care au ajuns la domnia sa", a declarat Nicuşor Dan. Criticat dur de CSM, care i-a dat aviz negativ, magistratul a fost lăudat de şeful statului. "Am fost extrem de surprins, extrem de surprins, când am văzut atacurile la adresa doamnei procuror Chiriac. În cazul doamnei Chiriac, a existat un aviz negativ din partea Secției pentru procurori din cadrul CSM. În momentul în care românii au ales un Președinte, s-au așteptat să aibă un Președinte care gândește cu capul lui. Cred profund în faptul că decizia mea este corectă", a declarat Nicuşor Dan.

O altă controversă este legattă de păstrarea procurorilor Alex Florenţa şi Marius Voineag, la şefia DIICOT si parchetului general din pozitia de ajuncti. Magistratii nu au primit avize CSM, care sunt oricum consultative. Propunerile spre Cotroceni au fost înaintate de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. "Sub nicio formă aceşti procurori nu reprezintă o opţiune de partid. Nu exprimă mize sau orgolii ale vreunei facţiuni. Procedura instituită de lege este una cât se poate de transparentă", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. "Am alte preocupări decât aceste aspecte care țin de competența Ministerului Justiției", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

USR, partidul care l-a susţinut puternic pe Nicuşor Dan în campanie, consideră că numirile au marca PSD. "Îngrijorările societăţii civile sunt reale. Avertismentele au venit de la procurori oneşti din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupţie. Au venit de la oameni care au protestat în pieţe în momente cheie din ultimii zeci de ani şi au stat pentru o justiţie independentă", se arată în mesajul USR. Şi şeful secţiei de procurori de la CSM consideră că "decizia este exclusiv politică. Pentru cei care mai credeaţi că România este un stat de drept, astăzi aveţi proba contrară. În realitate există o singură putere. Puterea politică".

"Eu am garanția că această alegere este bună față de momentul pe care îl trăim. Dacă cumva eu greșesc, peste patru ani o să fiu penalizat", a declarat Nicuşor Dan. Gill-Julien Grigore-Iacobicі, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DIICOT, a fost singura propunere respinsă pentru că, spune şeful stattului, "nu respectă standardele de integritate".

