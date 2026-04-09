Nicuşor Dan a semnat, miercuri, 8 aprilie, decretele de numire a şefilor instituţiilor de justiţie din România. Astfel, preşedintele României a semnat următoarele decrete de numire: Cristina Chiriac - procuror general, Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA, Marius-Ionel Ştefan: procuror-şef adjunct al DNA, Marinela Mincă - procuror-şef adjunct al DNA, Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al DIICOT, Alex Florenţa - procuror-şef adjunct al DIICOT.

Un singur candidat la şefia parchetelor a fost respins. De ce nu l-a numit Nicuşor Dan pe Iacobici la DIICOT

Singura candidatură respinsă a fost cea a lui Gill Julien Iacobici pentru funcţia de procuror adjunct la DIICOT. Prin intermediul unui comunicat, Administraţia Prezidenţială a explicat de ce Nicuşor Dan a respins candidatura lui Iacobici.

Cum explică Nicuşor Dan refuzul în cazul lui Iacobici

"În cazul candidatului propus în persoana domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici, au fost relevate în spaţiul public o serie de aspecte, unele consfinţite şi prin hotărâri judecătoreşti definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituţională al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. La nivelul întregului sistem judiciar, şi în cazul particular al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, este esenţial ca funcţiile de conducere să fie ocupate de persoane care să reprezinte o garanţie a credibilităţii şi imparţialităţii înfăptuirii actului de justiţie.

Preşedintele României reţine că legitimitatea unui instituţii a statului de drept se întemeiază atât pe actele pe care le emite respectiva instituţie, cât şi pe respectarea celor mai înalte standarde de credibilitate la nivelul conducerii sale. În consecinţă, având în vedere motivele expuse mai sus, în exercitarea atribuţiei conferite de art. 144 alin. (1) coroborat cu art. 148 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, Preşedintele României refuză numirea domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

