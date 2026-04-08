Nicuşor Dan a numit şefii marilor parchete şi DNA. Ce aşteptări are

Nicuşor Dan a semnat decretele de numire a şefilor instituţiilor de justiţie din România. Astfel, preşedintele României a semnat următoarele decrete de numire: Cristina Chiriac - procuror general, Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA, Marius-Ionel Ştefan: procuror-şef adjunct al DNA, Marinela Mincă - procuror-şef adjunct al DNA, Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al DIICOT, Alex Florenţa - procuror-şef adjunct al DIICOT.

Preşedintele nu a semnat decretul de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-şef adjunct DIICOT. De asemenea, Nicuşor Dan a precizat şi ce aşteptări are de la noii şefi de instituţii.

"Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcţia de procuror general, domnului Viorel Cerbu în funcţia de procuror şef DNA şi domnului Codrin Horațiu Miron în funcţia de procuror şef la DIICOT. Domnul Voineag va fi adjunct la Parchetul General şi domnul Florenţa, adjunct la DIICOT. Am respins doar numirea domnului Gill Julien Iacobici pentru funcţia de procuror adjunct la DIICOT.

Românii văd şi marea corupţie. De marea corupţie se ocupă DNA. De la DIICOT doresc destructurarea marilor reţele de droguri şi a marilor reţele de evaziune fiscală. Am aşteptarea de la cei trei procurori şefi numiţi azi să comunice cu procurorii din subordine. Să fii procuror e o meserie de vocaţie, te faci procuror pentru că vrei să te lupţi cu infracţionalitatea.

Sistemul nostru a transformat procurorii în funcţionari. Au fost foarte multe speculaţii în spaţiul public şi eu n-am putut să vorbesc pentru că aş fi influenţat. S-a vorbit la infinit dacă preşedintele acceptă sau nu propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului. S-a mai spus că foştii procurori şefi vor conduce Parchetele în continuare ca adjuncţi. Nu există ceva mai fals", a declarat Nicuşor Dan.

