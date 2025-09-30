Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Romsilva a modificat contractul colectiv de muncă, limitând bonusul de pensionare la un singur salariu, după ce vechea prevedere permitea acordarea a zece salarii. Măsura vine în urma discuțiilor dintre conducerea regiei și sindicatul Silva.

Diana Buzoianu: "Bonusurile de pensionare la Romsilva au fost limitate de la 10 salarii la un singur salariu" - Profimedia

"Ați fost revoltați de sutele de milioane de lei date pe bonusuri de pensionare de Romsilva? Și eu. Așa că am discutat cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva şi, zilele acestea, a fost modificat contractul colectiv de muncă", scrie pe Facebook Buzoianu.

Ea anunță că a fost modificat articolul care prevede că se dădeau 10 salarii bonusuri de pensionare, ca să fie aliniat acel articol cu legea din România.

"Bonusul de pensionare a fost limitat la un singur salariu. Adică normalitate. Le mulțumesc tuturor celor implicați în echipele de negociere din cadrul Romsilva și sindicatului pentru faptul că au adoptat într-un termen rapid aceste modificări. Mergem înainte cu reforma Romsilva pentru a recredibiliza o instituție esențială pentru viitorul pădurilor din România", încheie Diana Buzoianu.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰