Diana Buzoianu reformează Garda Forestieră: mai mulți specialiști în teren, mai puțină birocrație

Senatul a adoptat proiectul de reorganizare a Gărzii Forestiere, propus de ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Măsura prevede o structură mai eficientă, cu accent pe personalul specializat și combaterea tăierilor ilegale, transmite News.ro.

Senatul a adoptat, miercuri, cu 105 voturi pentru, 5 contra şi 12 abţineri, proiectul legislativ propus de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, privind reorganizarea Gărzii Forestiere.

Potrivit proiectului, Garda Forestieră Naţională va avea 82 de posturi, din care 45 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură şi 37 de posturi pentru persoane cu atribuţii auxiliare domeniului, iar Gărzile Forestiere 760 de posturi, din care minimum 85% de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură.

Senatul este prima Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional.

USR susține reforma Gărzii Forestiere

Liderul grupului USR din Senat, Ştefan Pălărie, a susţinut în plen, că măsura Ministerului Mediului de reorganizare şi eficientizare a Gărzii Forestiere reprezintă un pas important pentru întărirea capacităţii de protejare a pădurilor din România.

”Printr-o structură modernizată şi eficientizată, cu mai mulţi oameni în teren şi mai puţini în birouri, Garda Forestieră va putea acţiona mai ferm şi mai rapid în combaterea tăierilor ilegale, în monitorizarea resurselor naturale şi în asigurarea respectării legislaţiei de mediu. USR a luptat continuu pentru protejarea pădurilor şi a naturii şi a avut mai multe iniţiative legislative în acest sens. Prin această reformă, instituţiile statului vor avea instrumente mai clare şi mai puternice pentru a asigura respectarea legii şi pentru a răspunde rapid atunci când natura este pusă în pericol. USR susţine că respectul pentru natură şi pentru lege merg mână în mână cu dezvoltarea durabilă, iar reorganizarea Gărzii Forestiere reprezintă un pas în direcţie gestionării durabile a pădurilor României şi de protejarea biodiversităţii”, a declarat Ştefan Pălărie.

Structură modernizată pentru eficiență sporită

Un pas înainte pentru protecția mediului

”Această schimbare este o veste bună pentru toţi cei care iubesc pădurile României. Reorganizarea Gărzii Forestiere înseamnă mai multă eficienţă în lupta împotriva tăierilor ilegale, o mai bună protecţie a mediului înconjurător şi mai multă transparenţă în modul în care sunt gestionate resursele naturale”, arată USR într-un comunicat.

Potrivit USR, ”voturile ÎMPOTRIVĂ şi ABŢINERILE dovedesc încă o dată ipocrizia pseudopatrioţilor care, în loc să protejeze pădurile şi natura României, protejează tagma profitorilor de beneficii nemeritate, a celor lipiţi de scaune şi funcţii, cei care au protejat defrişările ilegale din munţii ţării”.

