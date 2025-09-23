Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere ridicarea imunității. Lista acuzaţiilor

Europarlamentarul Diana Şoşoacă ar putea rămâne fără imunitate. Parchetul ÎCCJ a făcut solicitarea, după ce politiciana s-a ales cu dosar penal.

Diana Şoşoacă este acuzată, printre altele, de lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului şi promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie solicită Parlamentului European ridicarea imunităţii europarlamentarului Diana Şoşoacă, în cazul căreia procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale pentru mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi a unor idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Cazul ar avea legătură cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi soţului său, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni.

Ce acuzaţii i se aduc Dianei Şoşoacă

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Parchetului ÎCCJ, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a instituţiei citate a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, membru al Parlamentului European, pentru patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracţiuni de promovare, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite, negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia şi ultraj, scrie News.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat Parlamentului European ridicarea imunităţii parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigaţii penale.

Ce spune europarlamentarul

Diana Şoşoacă a reacţionat la scurt timp după ce i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile. Europarlamentarul spune că este o "încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere".

"Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice și diplomatice. În plus, avocatul meu se află în afara țării. Dreptul meu la apărare este sfânt și nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori!

În loc să respecte Constituția și legile acestei țări, se aruncă pe piață amenințarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală și scandaloasă, menită să dea bine la televizor și să justifice execuțiile publice comandate politic.

Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România!

Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume.

Le transmit public procurorilor și celor care trag sforile din umbră: nu veți reuși! Nu puteți să mă opriți nici prin dosare fabricate, nici prin amenințări, nici prin hărțuire! România și Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică și instituțională din țara noastră!

S.O.S. România va denunța aceste abuzuri peste tot, în țară și în afara țării, iar adevărul va ieși la lumină", a comentat Diana Şoşoacă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰