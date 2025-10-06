Antena Meniu Search
Diana Şoşoacă, urmărită penal pentru 11 infracţiuni

Europarlamentarul Diana Șoșoacă este urmărit penal pentru 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și de crime de război, promovarea de concepții antisemite, negarea Holocaustului și ultraj.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 16:05
Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii a 11 infracțiuni.

Conform procurorilor, este vorba de 4 infracțiuni de lipsire de libertate, 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia și ultraj.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale.

diana sosoaca urmarire penala diana sosoaca infractiuni diana sosoaca
Comentarii


