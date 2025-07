Guvernul a intrat în era tăierilor. Executivul încearcă să facă rost de bani în orice mod pentru a acoperi deficitul. Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miniştrilor din subordine să îşi reevalueze organigramele pentru a vedea unde se pot face ajustări de buget.

Directori din companii de stat cu salarii uriaşe

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a găsit în instituţiile din subordinea sa două cazuri de directori cu salarii mari, mai mari decât câştigă el ca minstru. Attila şi-a făcut public salariul şi a spus că remuraţiile celor doi directori vor fi reduse considerabil.

Articolul continuă după reclamă

"Am făcut o analiză legată de salariile la instituţiile subordonate. Aici, am avut două situaţii pe care le vom reglementa. Una dintre ele este salariul preşedintelului ANRSC, care era un salariu pe o lege specială. Îl vom reglementa pentru a veni cu puţin sub salariul ministrului, nu pentru că eu sunt ministru, ci pentru că aşa e normal să fie. Eu am salariu 12.600 de lei net. Preşedintele ANRSC avea un salariu de 20.000 de lei net. Acest lucru se va face în următorul pachet fiscal.

De asemenea, a mai fost un caz la Compania Naţională de Investiţii. Recunosc performanţele acestei Companii, produce, livrează pentru societate, ultimul rezultat spre exemplu e Cazinoul din Constanţa, dar în contextul actual trebuie să strângem puţin cureaua în privinţa salarizării şi acolo. E o societate comercială a statului, există o performanţă de netăgăduit, dar trebuie să facem unele economii. Acolo sunt salarii de 28.000 de lei net, le vom aduce undeva la 15.300 lei net. Nu vreau să cad în plasa populismului şi să tăiem peste tot, chiar şi acolo unde statul performează. În actualul context trebuie însă să dăm nişte mesaje", a declarat Cseke Attila, la Observator.

La Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) Ionel Tescaru care ar fi câştigat anul trecut 212.000 de lei, adică 42.000 de euro. La Compania Naţională de Investiţii (CNI) director general e Manuela Pătrăşcoiu. Premierul Ilie Bolojan are un salariu net de 15.000 de lei.

