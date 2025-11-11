Acord pe reforma administrației. Coaliția a stabilit câți bugetari pleacă și cum se aplică măsura

Liderii Coaliției de guvernare au ajuns marți la un acord privind reforma administrației centrale și locale, precum și reducerea cheltuielilor cu personalul.

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, în administrația publică centrală se va aplica o reducere a cheltuielilor cu personalul de 10%, iar în administrația locală vor fi ajustate posturile, atât cele ocupate, cât și cele vacante.

"În 2026 există posibilitatea ca partea de buget destinată cheltuielilor de personal să se reducă cu 10%, având în vedere și faptul că există angajați cu sporuri pentru gestionarea proiectelor pe fonduri europene. În interiorul autorităților locale, plafonarea salariilor se face până la nivelul salariului viceprimarului sau vicepreședintelui de la consiliul județean. Autoritățile locale pot decide unde este necesar să intervină", a explicat Cseke Attila.

Câți bugetari vor pleca

Varianta privind reducerea posturilor în administrația locală prevede diminuarea a 30% din totalul posturilor (inclusiv vacante), însă nu mai mult de 20% din posturile efectiv ocupate, ceea ce înseamnă concedierea a aproximativ 10% dintre bugetarii locali, potrivit surselor Observator. "Nu toate unitățile administrativ-teritoriale vor fi nevoite să reducă posturi ocupate; unele vor interveni doar asupra posturilor vacante, dacă grila nu este ocupată integral", a mai spus ministrul.

Potrivit estimărilor, această reformă va aduce o economie bugetară de aproximativ 1,7 miliarde de lei în administrația locală. Textul final al documentului este aproape gata și, după circuitul de avizare interministerială, proiectul va putea fi promovat săptămâna viitoare. "Cred că în două zile putem să fim gata cu textul final. În mare parte el este redactat. Trebuie să facem niște ajustări pe ceea ce am convenit astăzi în cadrul acordului din Coaliție, ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare, după circuitul de avizare interministerială, acest proiect poate fi promovat", a mai spus ministrul.

Dominic Fritz: Am găsit un compromis

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marţi, că partidele din coaliţie au ajuns la "un compromis" în ce priveşte reforma administraţiei locale. Astfel, începând cu anul 2027 ar urma să se aplice o structură maximă de posturi. Pe de altă parte, anul 2026 va reprezenta o perioadă de tranziţie, iar autorităţile locale care nu vor să reducă numărul posturilor vor putea diminua fondul de salarii, a menţionat Dominic Fritz.

"Azi a mers mai uşor pentru că am şi găsit un compromis, în care mai multe puncte de vedere au putut fi împăcate. A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor şi altă abordare care a mers pe reducerea costurilor de personal, ceea ce ar putea să însemne şi reducerea salariilor, fără să dai pe nimeni afară. Astăzi am găsit acel compromis, ca în anul 2026 primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene să poată să aleagă pe care dintre cele două variante o vor.

Ori să reducă din posturi, dacă au ajuns pe grila nouă la maxim de posturi. Sau, dacă vor să reducă cheltuielile de personal, în egală măsură, dar fără să dea oameni afară. Cu ianuarie 2027 această grilă de posturi maxime se aplică la toată lumea, fără varianta de compensare, să zicem", a declarat liderul USR, pentru Digi 24.

În ce priveşte pensiile magistraţilor, Dominic Fritz a remarcat că există "o dorinţă a tuturor partidelor din coaliţie" pentru realizarea unei reforme în domeniu. "Până la urmă, cred că există o dorinţă din partea tuturor să rezolvăm această problemă pe bune. Adică să nu găsim acum o formulă prin care putem să mergem înainte în trei-patru săptămâni, ca apoi iar să pice legea şi reforma pensiilor speciale la CCR", a mai afirmat preşedintele USR.

