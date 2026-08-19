Dominic Fritz, reconfirmat în fruntea USR cu vot unanim: Mafia sistemului a crezut că ne va dezbina

Comitetul Politic al USR a votat miercuri, în unanimitate, pentru reconfirmarea sprijinului politic acordat lui Dominic Fritz la conducerea partidului. Toți cei 151 de membri prezenți au votat în favoarea menținerii acestuia în funcția de președinte al USR, potrivit News.ro.

Dominic Fritz a mulţumit colegilor din USR care l-au reconfirmat în funcţia de preşedinte al formaţiunii.

"Mafia sistemului a crezut că legea anti-Fritz/ anti-Timişoara ne va dezbina. S-au înşelat. Mulţumesc celor peste 150 colegi care în Comitetul Politic al USR de azi mi-au dat un vot unanim de încredere Mulţumesc şi tuturor celor care se mobilizează zilele acestea pentru statul de drept în România, dincolo de apartenenţe politice. Rămâne cum am stabilit: nu mor caii cum vor câinii", a scris Fritz pe Facebook.

"USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca preşedinte al partidului. USR a fost şi va rămâne în opoziţie totală faţă de orice încercare de capturare a instituţiilor democratice ale statului român şi faţă de orice folosire a acestora în interes politic", a transmis, miercuri seară, USR, într-un comunicat de presă.

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Potrivit documentului citat, decizia "luată de majoritatea PSD din Curtea Constituţională a României, instituţia care ar trebui să protejeze legea fundamentală şi drepturile cetăţenilor, nu poate schimba nici votul timişorenilor şi nici opţiunea membrilor USR, exprimată prin vot direct, pentru Dominic Fritz".

"Dimpotrivă, în faţa acestui atac, USR este mai unit şi mai determinat ca niciodată să apere democraţia, statul de drept şi votul cetăţenilor. Principiul constituţional potrivit căruia o lege nu poate produce efecte pentru trecut este una dintre garanţiile esenţiale care îi protejează pe cetăţeni de abuzurile statului. Încălcarea acestui principiu creează un precedent extrem de periculos: dacă regulile pot fi schimbate retroactiv pentru a lovi un adversar politic, atunci niciun cetăţean nu mai poate avea garanţia că este protejat în faţa arbitrariului puterii", se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, botul Comitetului Politic confirmă mandatul politic al lui Dominic Fritz şi unitatea partidului în jurul preşedintelui ales de membrii USR.

"USR rămâne puternic în faţa presiunilor PSD-AUR şi se va opune oricărei tentative de instalare în România a unui regim nedemocratic, bazat pe abuz de putere, control politic asupra instituţiilor şi protejarea hoţiei. USR va continua să apere votul cetăţenilor, independenţa instituţiilor şi principiile constituţionale care garantează libertatea şi democraţia în România", a mai transmis formaţiunea.

Comitetul Politic al USR a reconfirmat în unanimitate (151 de membri ai CP prezenţi), sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcţia de preşedinte al USR.