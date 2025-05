Dominic Fritz: România are nevoie de un premier cu autoritate şi credibilitate şi acesta e Ilie Bolojan

Consultările de la Cotroceni aduc în prim-plan noi perspective pentru viitorul guvern al României. Dominic Fritz, liderul interimar al USR, a prezentat propunerile economice ale partidului și a transmis un mesaj clar: România are nevoie de un premier cu autoritate şi credibilitate mare, iar numele propus a fost al lui Ilie Bolojan, fostul preşedinte interimar al ţării. Într-un moment delicat pentru România, Fritz cere reforme, reducerea cheltuielilor și un lider puternic care să inspire încredere și stabilitate.

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri că la consultările de la Cotroceni a prezentat măsurile economice pentru reducerea deficitului pe care le propune partidul, menţionând că i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că ţara are nevoie de un premier cu o autoritate şi cu credibilitate mare şi acesta este Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Fritz a menţionat că i-a spus preşedintelui şi faptul că USR şi PNL au împreună chiar mai mulţi parlamentari decât PSD, iar "ideea ca nu partidul cel mai numeros să pună premierul nu este chiar aşa de absurdă".

"Vreau să spun de la început că apreciez enorm felul în care domnul preşedinte abordează aceste discuţii şi negocieri pentru un nou guvern. Eu cred că criza în care ne aflăm este însăşi o manifestaţie a felului greşit în care s-au format guverne în trecut, adică sub o presiune foarte mare de timp, fără să se intre suficient de mult în detalii, promiţând tot felul de lucruri, fără să se facă o bugetare reală a acestor promisiuni. Şi tocmai de aceea apreciem foarte mult faptul că acum domnul preşedinte pune un mare preţ pe o discuţie pe îndelete a politicilor publice, a reformelor şi a măsurilor guvernamentale de care este nevoie", a spus Dominic Fritz, la Parlament.

El a mai spus că preşedintele a pus multe întrebări şi despre planul USR pentru ţară, pentru măsurile economice.

Planul USR pentru scăderea deficitului

USR consideră că trebuie reduse cheltuielile pentru scăderea deficitului.

"Bineînţeles că marea parte a acestei discuţii a fost despre cum să putem reduce deficitul, care este mult prea mare, în urma măsurilor nesustenabile care au fost luate de Guvernul trecut. Noi am exprimat foarte clar că, înainte să discutăm soluţii rapide sau presupus rapide, unde povara pică iarăşi pe umerii cetăţenilor, gen creşteri de taxe, trebuie să discutăm şi să punem pe masă toate posibilităţile pentru a reduce din cheltuielile statului. Cât timp ne permitem să plătim un spor de antenă pentru aproape toţi funcţionarii publici din România în valoare totală de 6 miliarde de lei pe an, nu cred că este corect faţă de români să discutăm despre o creştere a TVA. De exemplu, un punct de creştere a TVA aduce 7 miliarde de lei, deci nu putem să creştem TVA ca să putem continua să plătim sporul de antenă", a explicat Dominic Fritz.

A transmis preşedintelui că această criză în care se află România este "şi o şansă nu doar pentru o cură de slăbire a statului, ci şi pentru a declanşa potenţialul care există în mediul privat printr-o flexibilizare a pieţei de muncă, de exemplu printr-o debirocratizare radicală".

Liderul USR a propus "o comisie de tăiat hârtii", pentru că "orice business din România se confundă cu mult prea multe reglementări şi controale care pot fi eficientizate".

Liderul USR apreciază negocierile făcute "altfel"

Fritz a mai spus că majoritatea discuţiei a fost despre măsurile propuse, dar s-a discutat "scurt" şi despre formarea guvernului.

"Noi am repetat ceea ce am spus şi public în ultimele săptămâni: Noi credem că ţara are nevoie de un premier cu o autoritate şi cu credibilitate mare, altfel va fi greu să punem în practică aceste măsuri dificile care urmează. Şi USR crede că acest premier este Ilie Bolojan. Şi i-am şi spus domnului preşedinte şi o repet şi aici că USR şi PNL împreună au chiar mai mulţi parlamentari decât PSD şi, de aceea, ideea ca nu partidul cel mai numeros să pună premierul nu este chiar aşa de absurdă, tocmai pentru că noi, din partea USR, susţinem cu tărie această propunere", a mai spus Dominic Fritz.

El a susţinut că felul în care sunt abordate negocierile este "altfel decât în trecut".

"Acest guvern va avea nevoie de timp să se formeze, acest guvern va avea nevoie de timp pentru a forma o bază de încredere reciprocă şi cred că este benefic pentru România şi credem cu toţii acest lucru - să ne luăm acest timp şi să construim pe o bază solidă. Bineînţeles, pentru acest lucru este nevoie şi de înţelegere din partea Comisiei Europene, care urmează să emită un raport despre progresul României în domeniul reformelor fiscale, unde e clar că acum aceste reforme nu se pot întâmpla în următoarele săptămâni, până când trebuie să iasă raportul, şi de aceea lobby-ul tuturor partidelor, inclusiv la nivel european, trebuie să fie pe lângă Comisie, să înţeleagă că România are nevoie de acest timp tocmai pentru a construi solid", a evidenţiat liderul USR.

