Fostul ministru al Turismului Elena Udrea susţine că fotografiile care i s-au făcut la Paris, în care ea apare alături de procurorul-şef al DIICOT din acea perioadă, Alina Bica, şi care au fost publicate în 2014, ar fi fost făcute cu implicarea serviciilor secrete din România, dar şi cu sprijinul serviciilor franceze.

Elena Udrea, despre pozele în care apare cu Alina Bica, la Paris: "Neoficial, ştim cine le-a făcut" - Hepta

Întrebată la Antena 3 CNN dacă a aflat cine e autorul fotografiilor făcute la Paris, în care apare alături de Alina Bica, fostă şefă DIICOT, dar şi de o altă persoană, Elena Udrea a răspuns că oficial nu a aflat, dar că neoficial ştie cine ar fi în spatele pozelor.

"Oficial nu am aflat, dar neoficial ştim. Au fost serviciile româneşti, a fost domnul Coldea, probabil sprijinit de serviciile franceze. Dar nu e vorba doar de fotografii, este vorba de faptul că s-au dat documente despre vizita mea de acolo, care nu se puteau preda oricărui cetăţean civil de pe stradă", a precizat Elena Udrea.

În 2014, pe un site din România au apărut fotografii în care Elena Udrea apărea alături de procurorul-şef al DIICOT de la acea vreme, Alina Bica, la Paris, la o sesiune de cumpărături.

Vizita la Paris a fost una privată, iar în imagini mai apare o persoană despre care se spune că ar fi Ana Maria Topoliceanu, fosta şefă a Companiei Naţionale de Investiţii.

