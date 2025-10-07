Eugen Tomac, consilier prezidenţial: Avem nevoie de o resetare a relației dintre statul român şi diaspora

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pe probleme legate de românii din afara granițelor. Într-un interviu pentru RFI, Tomac a vorbit despre nevoia unei strategii eficiente pentru diaspora, simplificarea procesului de obținere a cetățeniei și implicarea românilor din străinătate în dezvoltarea economică a țării.

Relația cu românii de peste hotare este o prioritate pentru președintele Nicușor Dan, spune eurodeputatul PMP Eugen Tomac, recent numit consilier onorific la Palatul Cotroceni pentru românii de pretutindeni, scrie MEDIAFAX.

Tomac vorbește într-un interviu la RFI despre noi instrumente pentru Diaspora de a se implica în viața economică din România și despre nevoia de a simplifica procedurile de acordare a cetățeniei române: "Vom pune pe masă propuneri în acest sens".

Eugen Tomac spune că se simte onorat de numirea în funcția de consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru românii de pretutindeni.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Instrumente noi" pentru românii din diaspora

Consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan consideră că "e foarte important să punem pe masă un parteneriat prin care românii care locuiesc peste hotare să poată decide și avea la dispoziție instrumente noi, prin care să se poată implica, inclusiv în dezvoltarea economică și socială a României".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum poate fi recâștigată Diaspora?

Cei mai mulți români din străinătate au votat la ultimele alegeri cu extrema dreaptă. Cum poate fi recâștigată Diaspora?

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Eugen Tomac a fost numit, luni, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni de către președintele României, Nicușor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰