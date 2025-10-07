Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Eugen Tomac, consilier prezidenţial: Avem nevoie de o resetare a relației dintre statul român şi diaspora

Eurodeputatul PMP Eugen Tomac a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pe probleme legate de românii din afara granițelor. Într-un interviu pentru RFI, Tomac a vorbit despre nevoia unei strategii eficiente pentru diaspora, simplificarea procesului de obținere a cetățeniei și implicarea românilor din străinătate în dezvoltarea economică a țării.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 11:18
Eugen Tomac, consilier prezidenţial: Avem nevoie de o resetare a relației dintre statul român şi diaspora Sinaia, România – 5 iulie 2015 – Conferință euroregională a partidului PMP. Reuniune a PMP, adică "Partidul Mișcarea Populară" în limba română. Liderul PMP, Eugen Tomac, vorbește la conferință - Shutterstock

Relația cu românii de peste hotare este o prioritate pentru președintele Nicușor Dan, spune eurodeputatul PMP Eugen Tomac, recent numit consilier onorific la Palatul Cotroceni pentru românii de pretutindeni, scrie MEDIAFAX.

Tomac vorbește într-un interviu la RFI despre noi instrumente pentru Diaspora de a se implica în viața economică din România și despre nevoia de a simplifica procedurile de acordare a cetățeniei române: "Vom pune pe masă propuneri în acest sens".

Eugen Tomac spune că se simte onorat de numirea în funcția de consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru românii de pretutindeni.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Instrumente noi" pentru românii din diaspora

Consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan consideră că "e foarte important să punem pe masă un parteneriat prin care românii care locuiesc peste hotare să poată decide și avea la dispoziție instrumente noi, prin care să se poată implica, inclusiv în dezvoltarea economică și socială a României".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum poate fi recâștigată Diaspora?

Cei mai mulți români din străinătate au votat la ultimele alegeri cu extrema dreaptă. Cum poate fi recâștigată Diaspora?

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Eugen Tomac a fost numit, luni, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni de către președintele României, Nicușor Dan.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

eugen tomac nicusor dan diaspora
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Ştiri politice » Eugen Tomac, consilier prezidenţial: Avem nevoie de o resetare a relației dintre statul român şi diaspora