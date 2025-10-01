Fără excepții fiscale pentru criptomonede. Nicușor Dan trimite legea înapoi: Subminează redresarea economică

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma X, că România are nevoie de reguli clare, stabile și corecte, nu de excepții adoptate în grabă, care subminează procesul de redresare economică.

Șeful statului a trimis înapoi Parlamentului o lege care ar fi anulat una dintre măsurile fiscale adoptate recent de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

"În ultimele luni, statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: s-au eliminat facilităţi fiscale, s-au introdus impozite suplimentare acolo unde era nevoie, şi s-au cerut eforturi reale din partea cetăţenilor şi companiilor. Una dintre aceste măsuri a fost majorarea impozitului de la 10% la 16% pentru veniturile din tranzacţii cu criptomonede", a detaliat şeful statului.

El a afirmat că legea care a ajuns recent la promulgare introducea, printr-un amendament adus în camera decizională, o scutire temporară pentru aceste venituri "exact în perioada în care ne străduim să facem sistemul fiscal mai echitabil şi sustenabil".

"Am cerut reexaminarea legii tocmai pentru că nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetăţenilor plătesc taxe, anumite câştiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferenţial, cu atât mai mult fără o analiză clară a impactului bugetar şi fără o viziune coerentă asupra politicii fiscale", a arătat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis Parlamentului, miercuri, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2024 vizând prevederile introduse la articolul II, prin care se acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câştigurile obţinute din tranzacţiile cu monede virtuale.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului consideră că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor de echitate fiscală şi angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 8 - Reforma fiscală.

