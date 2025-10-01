Guvernul blochează proiectele noi până în 2027. Investițiile actuale continuă doar cu bani locali
Executivul a decis prioritizarea investițiilor finanțate din bugetul național, pentru a menține echilibrul bugetar. Proiecte noi nu vor începe până la 1 ianuarie 2027, cu excepția celor susținute din fonduri proprii ale autorităților locale.
Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, un act normativ prin care "se prioritizează" investițiile finanțate din bugetul național. Proiecte noi nu vor începe până pe 1 ianuarie 2027, decât dacă sunt finanțate de autoritățile locale, transmite Agerpres.
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat un act normativ prin care se prioritizează investițiile finanțate din bugetul național, în vederea eficientizării utilizării fondurilor publice.
Restricții pentru proiectele noi și reguli pentru stadioane
Actul normativ prevede posibilitatea încheierii contractelor de execuție până la finalul anului viitor, pentru a sprijini proiectele finanțate prin Programul "Anghel Saligny", și creează cadrul juridic și financiar ca Ministerul Dezvoltării să finanțeze, din venituri proprii, verificările acestor lucrări.
Stadioanele se vor realiza numai cu participarea autorităților locale la finanțarea acestora, prin convenții de cofinanțare, în cuantum de 25% din valoarea lucrărilor. Lucrările începute continuă, dar noi proiecte nu vor începe până pe 1 ianuarie 2027, decât dacă sunt finanțate din contribuția proprie a beneficiarului.
Întrucât unele proiecte finanțate prin Programul "Anghel Saligny" și prin Compania Națională de Investiții au scopuri similare, precum îmbunătățirea accesului populației la serviciile de alimentare cu apă și canalizare, acestea se vor finanța printr-un singur program de investiții.
