Fost ministru al Muncii: "Salariul minim va creşte anul următor! Vă asigur de acest lucru!"

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi transmite, marţi, că salariul minim va creşte în anul următor şi nu va fi îngheţat, el arătând că PSD nu va accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 14:48
"Salariul minim va creşte în anul următor! Nu va fi îngheţat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene care reglementează salariul minim european", spune Budăi, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Budăi, "PSD s-a luptat atât în Parlamentul European, cât şi în Guvern şi în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanţii pentru cei 830.000 de salariaţii care au cele mai mici venituri".

"Personal, în calitate de ministru al muncii susţinut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european. Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va creşte!", mai spune Budăi.

