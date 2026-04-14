George Simion, replică pentru Peter Magyar: Ca să fie clar, nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău

Liderul AUR, George Simion, l-a felicitat marți pe câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, dar a răspuns în termeni duri acuzațiilor lansate de acesta, potrivit cărora ar fi "dansat pe mormintele eroilor de război maghiari". Simion a respins categoric afirmațiile și a ironizat situația, făcând referire la medicul Zsolt Hegedus, devenit viral după apariția sa pe scena victoriei noului premier. În același mesaj, liderul AUR a salutat desfășurarea unor "alegeri corecte" în Ungaria, sugerând că acest lucru a lipsit în România, și l-a sfătuit pe Peter Magyar să fie cu ochii pe banii europeni pe care ţara sa îi primeşte de la "Ursula".

"Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că aţi avut alegeri corecte - nouă ne lipseşte asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratoniști, aşa că un sfat prietenesc: Fii cu ochii pe banii ţării tale pe care îi primeşti de la Ursula!", afirmă preşedintele AUR, George Simion, într-o postare pe X, potrivit News.ro.

Reacţia lui George Simion a venit după ce câştigătorul alegerilor de duminică din Ungaria, Peter Magyar, l-a acuzat că a dansat "pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoşilor" maghiari.

"Da, îl cunoaşteţi pe George Simion, care a fost candidat la preşedinţia României. Îl ştim, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoşilor noştri. Şi o astfel de persoană, indiferent dacă devine preşedinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susţine. Dar Viktor Orbán a făcut acest lucru", a declarat Peter Magyar.

În răspunsul său de pe X, George Simion a făcut referire la Zsolt Hegedus, un chirurg traumatolog şi ortoped, prezentat drept viitorul ministru al Sănătăţii în noul guvern de la Budapesta, condus de Peter Magyar, şi care apare într-o înregistrare video dansând pe scena unde Magyar şi-a proclamat victoria în alegerile legislative de duminică.

În aceste imagini, Zsolt Hegedus a fost surprins dansând cu fervoare pe piesa house "Midnight (The Hanging Tree)" a DJ-ului german Hosh.

Peter Magyar, un conservator proeuropean, a obţinut o victorie în alegerile legislative din weekend, în care partidul său, Tisza, a obţinut două trimi dintre mandatele din Parlamentul unicameral ungar, punând astfel capăt perioadei de 16 ani de când Viktor Orbán se afla la putere.

Noul premier le-a mulţumit Rusiei şi Chinei - apropiate lui Viktor Orban - pentru că i-au "acceptat" victoria şi a anunţat mai multe schimbări. El şi-a exprimat dorinţa ca Ungaria să fie un partener constructiv în deciziile Uniunii Europene (UE).

Sfârşitul mandatului lui Viktor Orban a fost marcat de o ostilitate tot mai mare faţă de instituţiile europene. El s-a opus prin veto, la sfârşitul lui februarie, adoptării unor noi sancţiuni UE vizând Rusia.

