George Simion, liderul AUR, a postat un mesaj după incidentul produs la Galați, unde o dronă s-a prăbușit într-un bloc. Acesta a criticat actuala conducere și a cerut instalarea unui "guvern legitim", dar nu a precizat nimic despre Federaţia Rusă, de care aparţine drona implicată.

Simion: "Condamnăm atacul! Lăsaţi un guvern legitim să preia ţara". AUR s-a opus programului de apărare SAFE - Hepta

Simion a scris că actuala conducere nu a avut capacitatea de a lua măsurile necesare pentru a doborî drona şi cere ca românii să fie lăsaţi să decidă.

"Nu a fost ușor. În al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea.

Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației.

Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele…

Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă", a scris George Simion, pe Facebook.

Totodată, liderul AUR nu a făcut nicio precizare despre Rusia sau războiul din Ucraina, în contextul în care a fost confirmat faptul că drona prăbuşită la Galaţi aparţine Federaţiei Ruse.

În trecut, AUR a sesizat Avocatul Poporului și a atacat la CCR programul de 16,68 miliarde euro pentru apărarea României (SAFE).

