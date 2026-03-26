Grindeanu i-a spus lui Metsola că PSD "urmărește cu îngrijorare apropierea dintre PNL și AUR"

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a spus președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, cu care s-a întâlnit joi la Bruxelles, că PSD "urmărește cu îngrijorare apropierea dintre PNL și AUR" și a reafirmat că exclude o colaborare politică cu George Simion.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit joi, la Bruxelles, cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola

Preşedintele PSD s-a întâlnit joi, la Bruxelles, cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Sorian Grindeanu i-a explicat că social-democraţii au demarat o amplă consultare internă care urmăreşte analiza celor 10 luni de guvernare.

"Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European, despre protejarea populaţiei şi a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanţilor, care trebuie să reprezinte o urgenţă majoră a guvernării. I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluţii adoptate deja de alte ţări europene, soluţii care au temperat creşterea preţurilor, poate afecta performanţa guvernării pro-europene şi oferă combustibil forţelor extremiste şi populiste. Totodată, i-am explicat preşedintelui Parlamentului European că PSD a demarat o amplă consultare internă care urmăreşte analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanţii PSD în Executiv", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că dorinţa clară a PSD este de a continua o guvernare pro-europeană, dar "una funcţională, cu un premier care să livreze populaţiei încredere şi speranţă - nu exclusiv austeritate".

Articolul continuă după reclamă

"Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR şi că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului şi liderii formaţiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o ameninţare pentru viitorul oricărei coaliţii pro-europene şi un pericol pentru viitorul european al României", a menţionat Grindeanu

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰