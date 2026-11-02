Controversa privind ceasul purtat de Sorin Grindeanu a revenit în atenție după botezul din weekend de la Timișoara unde a fost naș pentru copilul lui Alfred Simonis. Întrebat de reporterul Observator Marius Gârlașiu cum se împacă discursul despre sărăcirea românilor cu luxul afișat de liderii PSD la petrecere, Grindeanu a readus în discuție ceasul său, despre care presa a scris în trecut că ar valora zeci de mii de euro.

"Nu e de zeci de mii de euro". Cât costă de fapt ceasul Breitling de la mâna lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu susține că nu a încercat niciodată să ascundă accesoriul, pe care spune că îl poartă de cinci ani.

"Unii se chinuiau să spună că îl ascund, fiindcă e zeci de mii de euro. Nu l-am ascuns niciodată, îl port de 5 ani de zile. Acel eveniment care a fost speculat a fost din cauza unei, să spunem, s-a stricat brățara. Dar nu am niciun motiv să-l ascund. Nu e de zeci de mii de euro", a spus Sorin Grindeanu.

Subiectul a devenit viral în iulie 2024, când Sorin Grindeanu, pe atunci ministru al Transporturilor, a fost filmat pe șantierul Autostrăzii A0 Sud în timp ce își scotea ceasul de la mână și îl punea în buzunar. Gestul a alimentat speculațiile privind valoarea accesoriului.

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Cât valorează Breitling-ul purtat de Sorin Grindeanu

Ceasul purtat de Sorin Grindeanu a fost identificat drept un Breitling Superocean Heritage II Chronograph 44. Acesta poate fi găsit la prețuri care pronesc de la 25.000 de lei, echivalentul a 5.000 de euro.

Ceasul nu valorează zeci de mii de euro, așa cum s-a vehiculat inițial, însă nici suma de aproximativ 2.000 de euro declarată de Grindeanu nu reprezintă prețul de catalog al modelului.

Botezul care a adunat toată floarea PSD: Rochii şi blănuri de mii de euro

Liderii PSD au participat în weekend la petrecerea de botez a celui de-al treilea copil al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Evenimentul, organizat într-un restaurant de lux, a adunat aproximativ 500 de invitați iar cap de afiş la entertainment a fost celebrul artist italian Al Bano.

Nașii copilului au fost Sorin Grindeanu și soția sa. Petrecerea a atras atenția prin ținutele extravagante, rochiile și blănurile scumpe ale invitatelor, dar şi genţile Chanel şi Dior