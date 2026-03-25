Criza carburanților toarnă gaz pe focul neînţelegerilor din coaliţie. PNL a susţinut tăierea adaosului comercial, PSD scăderea accizelor. Aşa s-a ajuns la situaţia în care Ilie Bolojan a negociat la Guvern cu patronatele, dar sindicatele nu au vrut să participe la discuţiile cu premierul. Au mers în schimb în Parlament să negociere cu Sorin Grindeanu.

PSD a cerut Guvernului să reducă accizele la carburanți, pentru ca prețul la pompă să scadă vizibil. În replică, PNL i-a acuzat pe liderii PSD că nu au o sursă reală de finanţare si că îsi fac campanie de imagine. "PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul Coaliției. Mi s-a părut normal să avertizăm PSD că își asumă o dinamitare a unui Guvern, în condiţiile în care fără să ai motive, numai pentru că ești deranjat de lucrurile care nu-ți convin, te duci într-o zonă de aroganță politică", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Sindicatele au militat pentru reducerea accizei la carburanți

"Este clar pentru toată lumea că la nivel guvernamental lucrurile nu funcționează cum trebuie. Nu știam că e condusă coaliţia de Bolojan, dar dacă îmi spuneți dumneavoastră lucrul asta...", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Rămasă fără combustibil politic, pe fondul conflictului dintre liderii PSD și premierul Ilie Bolojan, Coaliția de guvernare a mers azi cu două viteze. Ilie Bolojan a negociat la Palatul Victoria cu reprezentanții patronatelor, într-o ședință a Consiliului Național Tripartit. Asta în timp ce liderii sindicatelor au boicotat întâlnirea de Guvern și au preferat să negocieze în Parlament cu șeful PSD, Sorin Grindeanu. "Mă interesează să iasă din starea asta de viteză foarte redusă Guvernul. Să ia decizii. Păi cine să ia ministrul Culturii? Ministrul Educației? Cine să ia? Toate aceste decizii se iau la nivel de prim-ministru și la nivel de Guvern", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

În discuțiile cu șeful PSD, sindicatele au militat tot pentru reducerea accizei la carburanți, dar și pentru reducerea TVA-ului la 16%. "Marele câștigător rămâne indiscutabil Guvernul României. Pe fiecare litru de motorină câștigă 0,359... adică 0,36 lei pe fiecare litru vândut, iar la benzină câștigă 0,26 pe fiecare litru vândut", a declarat Dumitru Costin, lider Blocul Naţional Sindical. Voci din PNL au lansat azi scenariul unui Guvern minoritar care ar putea fi instalat cu ajutorul AUR. Asta în timp ce PSD merge mai departe cu planul debarcării premierului.

"Am văzut și bezele trimise de către reprezentanți PNL către AUR. PSD-ul va hotărî pentru PSD. Nu va hotărî nici pentru AUR, nici pentru PNL, nici pentru USR. V-am spus ceea ce exclud. Susținerea unui Guvern minoritar și o majoritate cu AUR. Astea sunt lucruri pe care noi le excludem", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sorin Grindeanu se va întâlni joi la Bruxelles cu liderii Socialiștilor europeni. Acolo va prezenta planul PSD pentru schimbarea lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului.

