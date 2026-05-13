"Recesiune cu inflație ridicată, combinația cea mai nefericită". Avertismentul experţilor pentru România

România traversează o perioadă de stagflație, cu inflație de peste 10% și contracție economică, iar atenuarea efectelor recesiunii depinde esențial de fondurile europene, afirmă președintele CFA România, Adrian Codirlașu.

"Este combinația cea mai nefericită: recesiune cu inflație ridicată. Este greu de ieșit din această situație, pentru că politicile monetare funcționează mai puțin eficient din cauza politicii fiscale puternic prociclice. Singurul lucru care poate funcționa este politica fiscală și anume continuarea reformelor pentru reducerea deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor. Nu există altă soluție, însă ne prinde cu deficite foarte mari și în teritoriu de nesustenabilitate, ceea ce este marea problemă", a explicat Codirlașu pentru Agerpres.

România se află deja în stagflație

El a arătat că România se află deja în stagflație, în condițiile în care inflația a depășit 10%, iar economia dă semne de contracție. "Indicatorul cel mai important la care trebuie să ne uităm este evoluția PIB-ului în primul trimestru din acest an față de primul trimestru al anului trecut, pe date brute. Acolo vedem un minus de 1,7%. Este o scădere consistentă. De aceea nu văd cum am putea evita recesiunea anul acesta", a adăugat el.

Articolul continuă după reclamă

În opinia sa, evoluția economiei depinde decisiv de absorbția fondurilor europene. "Dacă reușim să atragem fondurile europene, recesiunea ar putea fi una ușoară, cu o scădere a PIB-ului de până la 1%. Dar depindem foarte mult de aceste fonduri, ele sunt esențiale. Cel mai bun scenariu ar fi o recesiune ușoară, sub 1%. Fără absorbția fondurilor europene, și ratingul este în pericol", a mai spus președintele CFA România.

Economia României a scăzut în primele trei luni din 2026 cu 1,7% pe seria brută, față de același trimestru din anul 2025, și cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat, miercuri, Institutul Național de Statistică. Totodată, rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰