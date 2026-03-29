Grindeanu nu exclude anticipatele: Tot timpul există scenariul în momentul în care ai schimbări de guvern

Scenariul alegerilor anticipate există mereu în contextul unor eventuale schimbări de guvern, însă șansele de materializare sunt reduse în România din cauza prevederilor constituționale, a declarat Sorin Grindeanu, duminică, la Brăila. 

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 20:45
"Tot timpul e acest scenariu în momentul în care ai schimbări de guvern. E mai greu realizabil în România, datorită sau din cauza, nici nu știu care e formula corectă, prevederilor constituționale, mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate. Dar, evident, tot timpul e acolo un scenariu care poate să ajungă, sigur, cu șanse foarte mici de a se întâmpla, dar este și acest scenariu", a afirmat Grindeanu.

Grindeanu, despre situaţia economică

Liderul social-democrat a precizat că, în cadrul întâlnirii regionale de la Brăila, a fost exclusă varianta menținerii actualei formule de guvernare. "Ceea ce s-a exclus în cadrul întâlnirii de astăzi, de la fiecare vorbitor în parte, este să rămânem în aceeași formulă la guvernare", a spus acesta.

Grindeanu a subliniat însă că principala preocupare a discuțiilor nu a fost una politică, ci situația economică. "Cel mai important la dezbaterea de astăzi a fost faptul că lumea e extrem de preocupată de blocajele care există în acest moment în România, de faptul că economia merge în jos, de faptul că, de exemplu, în ultimele 10 luni s-au pierdut 55.000 de locuri de muncă în sectorul privat din România, că producția industrială, de exemplu, a scăzut cu 16% de la o lună la alta, că inflația e la 10%, deci din start trăiești cu 10% mai prost decât înainte. Ãsta a fost principalul subiect de discuție astăzi și căutarea de politici publice prin care noi să găsim soluții și viața românilor să fie mai bună", a spus el.

Sorin Grindeanu s-a aflat duminică, la Brăila, unde a avut loc cea de-a treia întâlnire regională a partidului, aferentă regiunii Sud-Est, privind continuarea participării PSD la guvernare.

