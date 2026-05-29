Liderul PSD Sorin Grindeanu afirmă, după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi şi a explodat, că evenimentul demonstrează, fără echivoc, incapacitatea ţării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale şi că tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniştri demişi o creează ţării noastre.

Grindeanu: "Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă, chiar dacă este demis"

"România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate - chiar dacă este demis - de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente.

Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștrii demiși o creează țării noastre", a scris Grindeanu", a scris Grindeanu, pe Facebook.

Acesta a mai precizat şi că România are nevoie de formarea rapidă a unui nou Guvern, format din profesionişti.

