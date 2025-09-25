Grindeanu spune că PSD vrea ca autoritățile locale să decidă reducerile de cheltuieli: Ni se despart viziunile

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că reforma administrației nu înseamnă concediere, adăugând că este de accord să existe o autonomie locală, astfel încât primarul și consiliul local să hotărască ce înseamnă reducerea de cheltuieli.

"Sunt câteva lucruri care au să vină în următoarele luni. Reforma administrației. Dacă vorbim de reformă, reforma nu înseamnă concediere. Reforma înseamnă multe alte lucruri. România are nevoie de o reformă a administrației locale, dar are nevoie și de reformă a administrației centrale, pentru că pot să vă dau exemple foarte multe. Există servicii publice deconcentrate în județe care se calcă pe picioare unele pe altele și poate că de acolo ar fi trebuit să se înceapă restructurările și se va începe și se vor face și acelea. Dar viziunea noastră versus ceea ce susține prim ministrul se desparte în următorul punct fundamental. Da, suntem de acord cu toții să reducem cheltuielile. Pentru că, până la urmă, într-un final, acest lucru contează. Da, suntem de acord să reducem cheltuielile, suntem de accord să lăsăm o autonomie locală, astfel încât primarul și consiliul local să hotărască ce înseamnă reducerea acelor cheltuieli", a afirmat Sorin Grindeanu la Antena 3, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a adăugat că primarii sunt aleși de cetățeni și ei răspund în fața cetățenilor din patru în patru ani, dacă nu conduc bine o primărie.

"Le dăm cadru și le dăm posibilitatea să aleagă eliminând excesele. Toată lumea este de acord cu acest lucru. Și urmărind o țintă care trebuie să fie și ea comună - reducerea de cheltuieli. Ãsta e un lucru cu care toată lumea e de acord. Cum facem această reducere de cheltuieli? Putem să o facem doar de fațadă și să îmi scadă angajații și să am o reducere de cheltuieli pe zona de salarii, cheltuielile de personal și să-mi crească în același timp pe bunuri și servicii", a mai argumentat Sorin Grindeanu.

