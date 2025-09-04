Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede relocarea a 300 de refugiaţi în România, în perioada 2026-2027
Guvernul a decis relocarea în România a 300 de refugiaţi în perioada 2026-2027. Ţara noastră va primi refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, potrivit deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România, citată de News.ro.
Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre pentru completarea privind relocarea refugiaţilor în România.
"Actul normativ prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027. Astfel, ţara noastră va primi un număr de 300 de refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România", se arată în comunicatul Executivului.
Necesarul logistic pentru misiunile de selecţie, transferul şi asistenţa în România a celor 300 de persoane va fi asigurat prin programele naţionale, conform Regulamentului (UE) nr. 1147/2021 de instituire a Fondului pentru azil, migraţie şi integrare.
"Prin această măsură, ţara noastră confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare şi de admisie umanitară al Uniunii Europene, în acord cu dispoziţiile Pactului European privind Migraţia şi Azilul", mai arată Executivul.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰