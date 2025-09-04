Antena Meniu Search
Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede relocarea a 300 de refugiaţi în România, în perioada 2026-2027

Guvernul a decis relocarea în România a 300 de refugiaţi în perioada 2026-2027. Ţara noastră va primi refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, potrivit deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România, citată de News.ro.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 16:43
Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede relocarea a 300 de refugiaţi în România, în perioada 2026-2027 Fotografie cu scop ilustrativ - ProfiMedia

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre pentru completarea privind relocarea refugiaţilor în România.

"Actul normativ prevede stabilirea unei cote de 300 de refugiaţi care vor fi relocaţi în România în perioada 2026-2027. Astfel, ţara noastră va primi un număr de 300 de refugiaţi sudanezi, eritreeni şi/sau sud-sudanezi din Egipt şi/sau Kenya, conform deciziei Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România", se arată în comunicatul Executivului.

Necesarul logistic pentru misiunile de selecţie, transferul şi asistenţa în România a celor 300 de persoane va fi asigurat prin programele naţionale, conform Regulamentului (UE) nr. 1147/2021 de instituire a Fondului pentru azil, migraţie şi integrare.

"Prin această măsură, ţara noastră confirmă angajamentul de a contribui, în mod benevol, la Planul de relocare şi de admisie umanitară al Uniunii Europene, în acord cu dispoziţiile Pactului European privind Migraţia şi Azilul", mai arată Executivul.

