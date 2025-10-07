Guvernul a demarat procesul de selecţie pentru conducerea super-agenţiei AMEPIP. Ce trebuie să ştie candidaţii

Secretariatul General al Guvernului a lansat procesul de selecție pentru ocuparea funcțiilor de președinte și doi vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), instituție prevăzută în jalonul 440 din PNRR.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a anunțat marți lansarea procesului de selecție pentru ocuparea postului de președinte și a două posturi de vicepreședinți în cadrul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), instituție cheie în îndeplinirea jalonului 440 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea agenției, comisiile de selecție și de soluționare a contestațiilor vor fi asistate de un expert independent în recrutare, care trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Anunțul privind selecția candidaților a fost publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor este 6 noiembrie 2025.

Agenția AMEPIP are rolul de a evalua performanțele întreprinderilor publice și de a asigura aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, fiind una dintre instituțiile esențiale pentru reformele structurale asumate de România prin PNRR.

