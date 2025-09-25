Guvernul a prelungit cu încă șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Guvernul a adoptat în şedinţa de azi prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura se aplică pentru produse esențiale, printre care pâinea, laptele, carnea și cartofii. Urma să expire pe 30 septembrie și a creat tensiuni în coaliția de guvernare.

Prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de guvern de azi. Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, prelungirea cu șase luni a plafonării, subliniind că soluția reală rămâne creșterea producției și procesarea produselor agroalimentare și că România valorifică prea puțin potențialul său agricol după ce măsura a provocat tensiuni în coaliţie.

"Am luat această decizie, iar pe agenda guvernului, mâine, vom avea această decizie, de prelungire cu șase luni. S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, eu am fost deschis la argumente. Deciziile se iau pe analize, nu în mod populist. Eu cred că soluția nu este intervenția în piață. Soluția este creșterea producției, procesarea produselor agroalimentare. Trebuie să recunoaștem - am valorificat puțin potențialul agricol al țării", a anunțat premierul Ilie Bolojan miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, o măsură luată în august 2023 pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor şi care viza 14 grupe de produse alimentare, a fost continuată şi în 2024, însă lista a fost extinsă la mai multe produse. Executivul a decis, la sfârşitul anului trecut, prelungirea măsurii până la 30 iunie 2025, o nouă prelungire cu trei luni, respectiv până la 30 septembrie 2025, fiind luată ulterior.

