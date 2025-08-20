Guvernul începe curățenia în administrație: 40.000 de posturi eliminate. Cine își păstrează funcţia

Guvernul pregătește o amplă reformă în administrația locală și centrală, care vizează reducerea a aproximativ 40.000 de posturi ocupate, informează News.ro. Potrivit vicepremierului Tanczos Barna, tăierile vor afecta inclusiv prefecturile și cabinetele demnitarilor, însă viceprimarii și consilierii locali își vor păstra funcțiile până la finalul mandatului actual.

Vicepremierul Tanczos Barna a fost întrebat la o emisiune TV dacă reforma administraţiei locale şi centrale prevede reducerea a 40.000 de posturi şi cum se vor face aceste tăieri.

"Este, într-adevăr o estimare făcută de Ministerul Dezvoltării, cu privire la organizarea administraţiei publice locale", a spus Tanczos Barna.

El a precizat că şi prefecturile vor avea obligaţia să reducă cu 20% numărul de posturi ocupate şi în acelaşi timp, vizează şi cabinetele demnitarilor de la centru, adică secretari de stat, miniştri.

Viceprimarii și consilierii, menținuți până la finalul mandatului

Întrebat dacă în pachetul 2 se ia vreo măsură în privinţa viceprimarilor de comune sub 1.500 de locuitori, Tanczos Barna a răspuns: "Nu, am eliminat această propunere, viceprimarul rămâne în funcţie, până la sfârşitul mandatului actual şi până la sfârşitul mandatului actual rămâne şi numărul de consilieri, pentru că este imposibil să schimbi în timpul mandatului (..) dar pentru următorul mandat, peste 3 ani de zile practic, o să avem cu siguranţă şi propunere privind numărul de consilieri care ar urma să fi fi redus în funcţie de numărul de locuitori din acele comune, oraşe. Şi la fel şi la viceprimari se va lua o decizie finală undeva până la sfârşitul acestui mandat pentru a începe mandatele următoare pe noi scheme de conducere", a arătat el.

Potrivit vicepremierului, s-a creat această posibilitate ca funcţionarii publici să poate să lucreze în organizaţia locală cu normă fracţionată. "Adică să poate să lucreze 4 ore un topograf la o comună şi 4 ore la o altă comună, sau un economist poate să lucreze 4 ore la o comună, 4 ore la o altă comună", a explicat el.

Tanczos Barna a spus că astfel, se reduc costurile pe fiecare unitate organizativ-teritorială şi primarii pot adapta numărul de persoane care lucrează în comună la nevoile reale. "Da, într-adevăr, este o posibilitate creată prin acest pachet de măsuri pentru administraţia publică locală de flexibilizare a tipului de muncă şi de fracţionare a normelor, acolo nu există nevoie de o normă", a menţionat vicepremierul.

