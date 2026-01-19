Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrației, la pachet cu măsurile economice ale PSD

Coaliţia de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei. Condiţia PSD, adoptarea într-un mod similar a unui pachet de relansare economică, precizează surse PSD. S-a decis, de asemenea, constituirea unui comitet, din care să facă parte reprezentanţi din toate cele patru partide, dar şi primarii de municipii, oraşe şi comune pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026. Discuţiile au vizat şi afirmaţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, privind situaţia din Groenlanda. Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a transmis, în glumă, că poate merge el în Groenlanda, pentru că a făcut armata la Vânătorii de Munte.

Potrivit surselor Observator, PSD a condiţionat adoptarea reformei în administraţie de propunerile lor de relansare economică. S-ar putea ajunge la o soluţie de compromis, unde Coaliţia ar prelua o parte dintre măsurile propuse de PSD. Săptămâna viitoare ar urma iar o şedinţă de Coaliţie în care şi-ar asuma răspunderea în Parlament. Sursele indică şi faptul că UDMR ar fi avut propuneri în ceea ce priveşte relansarea economică.

Cele două proiecte ar urma să fie adoptate separat, pentru a nu exista riscul blocării lor la Curtea Constituţională.

Comitet pentru elaborarea bugetului de stat pe 2026

De asemenea, s-a discutat despre un comitet, din care să facă parte Ministerul Finanţelor, dar şi reprezentanţi ai fiecărui partid din coaliţie şi ai primăriilor de municipii, oraşe şi comune, pentru discuţiile privind elaborarea bugetului de stat pe 2026. Acest comitet ar urma să fie condus de vicepremierul Tánczos Barna.

Solicitarea privind constituirea comitetului a venit în contextul în care se doreşte să se reducă banii din cotele defalcate din TVA şi impozite pe venit, comparativ cu 2025, iar o astfel de măsură ar forţa municipii, oraşe, comune mici etc. să se autofinanţeze, punând presiune pe bugetele locale, arată sursele citate.

În cadrul şedinţei coaliţiei s-a discutat şi despre afirmaţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, privind trimiterea de trupe în Groenlanda. Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că se oferă el să plece în Groenlanda, pentru că a făcut armata la Vânătorii de Munte.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat în discuţiile din coaliţie modul în care MAE a gestionat situaţia privind acordul Mercosur şi a solicitat, alături de şeful UDMR, ca Oana Ţoiu să vină să explice la următoarea Coaliţie cum s-a ajuns ca România să dea un astfel de vot în COREPER.

