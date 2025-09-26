România se va încadra cu greu în noua ţintă de deficit bugetar de anul acesta, iar guvernul are două soluţii: reduce cheltuielile sau rămâne fără bani pentru pensii şi salarii. Rectificarea de buget va fi adoptată săptămâna viitoare şi tot atunci, Coaliţia ar trebui să ia decizia finală în privinţa concedierilor din primării.

Premierul Ilie Bolojan a mers dimineaţă la ministerul Finantelor şi a pus la punct ultimele detalii ale rectificării bugetare cu ministrul Alexandru Nazare. Discutiile vor continua în weekend, iar proiectul va fi adoptat săptămâna viitoare. Ministerele au cerut, la rectificare, aproape 80 de miliarde de lei, în condiţiile în care toate măririle de taxe şi reducerile Guvernului Bolojan acoperă doar un sfert din sumă. Aproape 12 miliarde de lei sunt dobânzi plătite pentru împrumuturi, iar 10 miliarde trebuie să acopere pensiile şi salariile bugetarilor.

Între timp, liderii Coaliţiei pregătesc al treilea pachet de austeritate, care va include concedieri în administraţia centrală şi fuziunea sau comasarea unor instituţii publice. În plus, Guvernul va interzice cumularea pensiei cu salariul pentru angajaţii Statului, va reduce perioada în care plăteşte indemnizaţie de şomaj şi va elimina posibilitatea pensionării anticipate.

Liderii Coaliţiei de guvernare nu se înteleg nici după o lună de negocieri cum să reformeze administraţia locală. PSD, partidul cu cei mai mulţi primari, încearcă să blocheze concedierile, în timp ce premierul vrea să desfiinţeze 10% din posturile ocupate.

Premierul Ilie Bolojan a convenit la Comisia Europeană o nouă țintă de deficit bugetar pentru anul acesta - majorarea acesteia de la 7% la 8,4% din Produsul Intern Brut.

