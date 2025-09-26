Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Iancu Guda, despre concedieri: "Trebuie o restructurare cu forţa, nu este opţional"

România se va încadra cu greu în noua ţintă de deficit bugetar de anul acesta, iar guvernul are două soluţii: reduce cheltuielile sau rămâne fără bani pentru pensii şi salarii. Rectificarea de buget va fi adoptată săptămâna viitoare şi tot atunci, Coaliţia ar trebui să ia decizia finală în privinţa concedierilor din primării.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 19:47

Premierul Ilie Bolojan a mers dimineaţă la ministerul Finantelor şi a pus la punct ultimele detalii ale rectificării bugetare cu ministrul Alexandru Nazare. Discutiile vor continua în weekend, iar proiectul va fi adoptat săptămâna viitoare. Ministerele au cerut, la rectificare, aproape 80 de miliarde de lei, în condiţiile în care toate măririle de taxe şi reducerile Guvernului Bolojan acoperă doar un sfert din sumă. Aproape 12 miliarde de lei sunt dobânzi plătite pentru împrumuturi, iar 10 miliarde trebuie să acopere pensiile şi salariile bugetarilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Între timp, liderii Coaliţiei pregătesc al treilea pachet de austeritate, care va include concedieri în administraţia centrală şi fuziunea sau comasarea unor instituţii publice. În plus, Guvernul va interzice cumularea pensiei cu salariul pentru angajaţii Statului, va reduce perioada în care plăteşte indemnizaţie de şomaj şi va elimina posibilitatea pensionării anticipate.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Liderii Coaliţiei de guvernare nu se înteleg nici după o lună de negocieri cum să reformeze administraţia locală. PSD, partidul cu cei mai mulţi primari, încearcă să blocheze concedierile, în timp ce premierul vrea să desfiinţeze 10% din posturile ocupate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Premierul Ilie Bolojan a convenit la Comisia Europeană o nouă țintă de deficit bugetar pentru anul acesta - majorarea acesteia de la 7% la 8,4% din Produsul Intern Brut.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

coalitie pachet masuri austeritate guvern cheltuieli
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare?
Observator » Ştiri politice » Iancu Guda, despre concedieri: "Trebuie o restructurare cu forţa, nu este opţional"