Reforma ordinii publice: Premierul Ilie Bolojan cere distribuirea mai multor jandarmi în teren
Premierul Ilie Bolojan susține reformarea sistemului de ordine publică prin reducerea numărului de jandarmi care asigură paza la obiective și redistribuirea lor în teren. El cere, de asemenea, comasarea dispeceratelor și un calcul eficient al resurselor pentru o prezență mai mare în zonele cu probleme.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite obiective și că, dacă numărul acestora va fi redus cu 20-30 de procente și aceștia vor merge în stradă, atunci vom avea mai multă ordine și siguranță publică în zonele cu probleme, transmite news.ro.
Bolojan cere mai mulți oameni în teren, mai puțină birocrație în dispecerate
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI, pentru a discuta despre reforma instituției, care va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Tot luni, Cătălin Predoiu a discutat cu sindicaliștii din sistem, dar și cu primari din Asociația Municipiilor, pentru a găsi cele mai bune soluții privind organizarea și eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor, în special în domeniul gestionării traficului și al siguranței publice. Oficialii ministerului vorbesc despre eficientizare, reorganizare, comasări de structuri și creșterea vârstei de pensionare, între altele, dar ministrul Cătălin Predoiu a transmis că nu vor exista disponibilizări, conform precizărilor transmise de MAI.
