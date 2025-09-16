Ilie Bolojan: "Când un premier nu are autoritate, nu îşi poate exercita mandatul"

Premierul Ilie Bolojan a explicat, marţi seară, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că un premier nu îşi poate exercita mandatul dacă nu are autoritate.

„În ceea ce privește soliditatea coaliției, gândiți-vă că dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu-și poate exercita mandatul. (...) Pentru un om care este pe o funcție publică, autoritatea este un instrument de lucru. Când nu mai are autoritate, el nu poate livra. Nu merge altfel”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.

Premierul a fost întrebat dacă vreun partener din coaliție „lucrează” la știrbirea autorității sale.

„Analizați ceea ce se întâmplă, și în mod cert, ca această coaliție să dea rezultate pentru România, să existe o perspectivă, care cu siguranță există, dacă ne facem datoria, atunci e nevoie de respect între parteneri, este nevoie de înțelegere și anumită soliditate”, a răspuns premierul.

Întrebat, în continuare, dacă va mai mai putea continua în cazul în care îi este știrbită autoritatea, Ilie Bolojan a spus că „niciun partid, când e pus în fața situației să ia astfel de măsuri, nu are cum să fie mulțumit”.

Totuși, „cel puțin până în momentul de față”, partidele din coaliție „au dovedit că înțeleg în ce situație este România”: „România a ajuns în această situație și cu ceea ce am făcut noi în ultimii ani. Și este, deci, o parte din responsabilitatea noastră să reparăm aceste lucruri”.

„Astăzi problema este să vedem cum scoatem România din această fundătură și putem să facem acest lucru. Revenind, ar fi din partea mea o lipsă de respect pentru cetățeni, să știu că nu pot să fac ceva când sunt pe un post. Asta am făcut și la primăria Oradea, dar și la Consiliul Județean Bihor. Am căutat să-mi exercit onorabil aceste responsabilități și să fac tot ceea ce ține de mine pentru a fi în serviciul oamenilor. În momentul în care nu poți să faci ceea ce trebuie și vezi că lucrurile nu merg bine, eu cred că a-ți asuma public această situație este un act de responsabilitate și de normalitate, fiind conștient de ceea ce înseamnă stabilitatea funcției de premier în România și mai ales contextul actual”, a mai spus premierul.

