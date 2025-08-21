Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ilie Bolojan, despre garanţiile de securitate oferite Ucrainei: "Nu vom trimite trupe"

Premierul Ilie Bolojan a explicat, în exclusivitate la Observator, cum va contribui România la menţinerea păcii durabile în Ucraina, în calitate de membru NATO. Acesta a clarificat faptul că România nu va desfăşura trupe pe teritoriul Ucrainei. 

de Redactia Observator

la 21.08.2025 , 20:32
Ilie Bolojan, despre garanţiile de securitate oferite Ucrainei: "Nu vom trimite trupe" Premierul Ilie Bolojan a explicat, în exclusivitate la Observator, cum va contribui România la menţinerea păcii durabile în Ucraina

Liderii europeni cer Statelor Unite să trimită avioane de luptă F35 în România ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. Care este punctul de vedere al Palatului Victoria?

"În toate aceste luni, atunci când s-a pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru a ajunge la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri cât se poate de răspicat: nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe din partea României pe teritoriul Ucrainei. A fost un punct cât se poate de clar" a spus premierul României, Ilie Bolojan.

"Al doilea punct în discuţiile cu aliaţii noştri a fost acela că, având în vedere apartenenţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, SUA, ale celorlalţi aliaţi. Şi astăzi, de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliţie aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciţii militare în comun, şi deci aceasta ar putea să fie aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina punerea bazelor noastre militare la dispoziţia aliaţilor NATO" a adăugat acesta.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan razboi ucraina nato
Înapoi la Homepage
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii?
Observator » Ştiri politice » Ilie Bolojan, despre garanţiile de securitate oferite Ucrainei: "Nu vom trimite trupe"