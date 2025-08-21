Ilie Bolojan, despre garanţiile de securitate oferite Ucrainei: "Nu vom trimite trupe"

Premierul Ilie Bolojan a explicat, în exclusivitate la Observator, cum va contribui România la menţinerea păcii durabile în Ucraina, în calitate de membru NATO. Acesta a clarificat faptul că România nu va desfăşura trupe pe teritoriul Ucrainei.

Liderii europeni cer Statelor Unite să trimită avioane de luptă F35 în România ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina. Care este punctul de vedere al Palatului Victoria?

"În toate aceste luni, atunci când s-a pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru a ajunge la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri cât se poate de răspicat: nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe din partea României pe teritoriul Ucrainei. A fost un punct cât se poate de clar" a spus premierul României, Ilie Bolojan.

"Al doilea punct în discuţiile cu aliaţii noştri a fost acela că, având în vedere apartenenţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, SUA, ale celorlalţi aliaţi. Şi astăzi, de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliţie aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciţii militare în comun, şi deci aceasta ar putea să fie aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina punerea bazelor noastre militare la dispoziţia aliaţilor NATO" a adăugat acesta.

