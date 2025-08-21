Premierul Ilie Bolojan, prezent joi seară în platoul Observator, a clarificat momentul în care a ameninţat cu demisia. Acesta susţine că "în momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta".

Ilie Bolojan dezvăluie de ce a ameninţat cu demisia din funcţia de premier

Întrebat cât de serioasă a fost ameninţarea cu demisia, Ilie Bolojan a răspuns că nu e vorba de cine e premierul României, ci de stabilitate şi predictibilitate.

"În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta. Aceste proiecte, care sunt destul de complexe, se vede că nu pot fi asumate şi puse în practică decât prin asumarea răspunderii... Înseamnă că acest Guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă", a declarat, joi seară, în platoul Observator, premierul Ilie Bolojan.

"Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe astfel de post în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie. A fost o discuţie în care problemele sunt dificile, e nevoie de coerenţă în actul de guvernare, e nevoie de consecvenţă în urma acestor măsuri, chiar dacă sunt nepopulare", a precizat Ilie Bolojan.

"Nu e vorba de cine e premierul României. Aici este vorba de stabilitate, de predictibilitate, pentru că în afară de faptul că se schimbă o persoană sau alta, una din problemele pe care le-am avut în aceşti ani e că nu am fost consecvenţi, n-am fost perseverenţi să ducem lucrurile până la capăt", mai spune premierul Ilie Bolojan.

