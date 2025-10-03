Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ilie Bolojan: Evaziunea fiscala în stil mare se face "cu oameni care tolerează aceste lucruri din sistem"

Premierul Ilie Bolojan recunoaște că evaziunea fiscală de amploare nu ar fi posibilă fără implicarea sau tolerarea unor oameni din sistemul public. Declarația vine în contextul unui raport al Departamentului de Stat al SUA, care subliniază corupția generalizată reclamată de investitorii americani în România.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 15:26
Ilie Bolojan: Evaziunea fiscala în stil mare se face "cu oameni care tolerează aceste lucruri din sistem" Chișinău, Republica Moldova, 1 martie 2025: Conferință de presă susținută de președintele interimar al României, Ilie Bolojan, în cadrul vizitei sale oficiale în Republica Moldova - Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre corupția generalizată, reclamată în raportul din septembrie al Departamentului de Stat al SUA, și a spus că evaziunea fiscală "în stil mare" nu se poate face decât cu oameni care tolerează aceste lucruri, din sistem, transmite MEDIAFAX.

Raportul din septembrie al Departamentului de Stat al SUA privind mediul investițional din România scoate la iveală faptul că cea mai mare parte dintre investitorii americani reclamă corupția generalizată. Ei se plâng de corupția din mediul guvernamental, din mediul de afaceri și, mai ales, din serviciul vamal și din rândul funcționarilor.

Ilie Bolojan spune că nu trebuie redusă percepția, ci trebuie schimbate realitățile.

Articolul continuă după reclamă

Evaziunea fiscală în stil mare, simptom al corupției tolerate în sistem

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Bolojan a susținut că își dorește o administrație cât mai curată, cât mai corectă în relația cu cetățenii, cu investitorii, fie că sunt străini, fie că sunt români.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan coruptie
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Ştiri politice » Ilie Bolojan: Evaziunea fiscala în stil mare se face "cu oameni care tolerează aceste lucruri din sistem"