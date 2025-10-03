Ilie Bolojan: Evaziunea fiscala în stil mare se face "cu oameni care tolerează aceste lucruri din sistem"

Premierul Ilie Bolojan recunoaște că evaziunea fiscală de amploare nu ar fi posibilă fără implicarea sau tolerarea unor oameni din sistemul public. Declarația vine în contextul unui raport al Departamentului de Stat al SUA, care subliniază corupția generalizată reclamată de investitorii americani în România.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre corupția generalizată, reclamată în raportul din septembrie al Departamentului de Stat al SUA, și a spus că evaziunea fiscală "în stil mare" nu se poate face decât cu oameni care tolerează aceste lucruri, din sistem, transmite MEDIAFAX.

Raportul din septembrie al Departamentului de Stat al SUA privind mediul investițional din România scoate la iveală faptul că cea mai mare parte dintre investitorii americani reclamă corupția generalizată. Ei se plâng de corupția din mediul guvernamental, din mediul de afaceri și, mai ales, din serviciul vamal și din rândul funcționarilor.

Ilie Bolojan spune că nu trebuie redusă percepția, ci trebuie schimbate realitățile.

Evaziunea fiscală în stil mare, simptom al corupției tolerate în sistem

Bolojan a susținut că își dorește o administrație cât mai curată, cât mai corectă în relația cu cetățenii, cu investitorii, fie că sunt străini, fie că sunt români.

