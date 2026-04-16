PSD e gata pentru asaltul final şi forţează debarcarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Social democraţii vor anunţa luni retragerea sprijinului politic, apoi vor cere demisia premierului în termen de cel mult trei zile. Dacă Ilie Bolojan nu va demisiona, PSD ameninţă că-şi va retrage toţi miniştrii din Guvern. Preşedintele Nicuşor Dan a discutat azi cu Sorin Grindeanu, după ce ieri s-a întâlnit la Cotroceni cu Ilie Bolojan.

Nicuşor Dan l-a chemat la discuţii pe Sorin Grindeanu ca să tranşeze criza politică. Şeful PSD i-a spus că social-democraţii rămân la guvernare doar dacă Ilie Bolojan pleacă de la Palatul Victoria. Altfel, PSD nu va mai accepta un Guvern condus de Bolojan. "Încerc, încerc să mediez această situație socială pentru că până la urmă tot o Coaliție între tot aceleași partide trebuie să rezulte pt a guverna România, alta nu există", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Şeful statului a discutat, miercuri, şi cu premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea de la Cotroceni a durat aproape două ore. Surse Observator spun că Ilie Bolojan l-a anunțat pe Nicușor Dan că nu va demisiona de la șefia Guvernului. Asta chiar dacă PSD va rupe Coaliția de guvernare prin votul din 20 aprilie, iar miniștrii PSD vor demisiona din Guvern pentru a forța debarcarea premierului. Ilie Bolojan i-a mai spus președintelui că PSD are o singură variantă dacă vrea să îl demită de la Palatul Victoria - aceea de a vota o moțiune de cenzură alături de partidele suveraniste din Parlament.

"Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. În emoția asta colectivă dacă îl susții pe Bolojan ceilalți îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta, dacă nu îl susții înseamnă că te opui reformelor. Deci oricum ar fi dacă nu aleg o tabără e rău", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Liberalii au dat replica prin vocea lui Ciprian Ciucu. "Veţi da foc la ţară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, aşa cum v-aţi obişnuit în trecut. Nu îşi va da demisia. (...) PNL a decis că nu va mai face Coaliţie cu PSD dacă PSD va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură! Iar cum primul-ministru nu va demisiona, veți fi nevoiți să îl demiteți voi", a fost mesajul lui Ciprian Ciucu.

După vizita la Cotroceni, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu liberalii din Capitală. Întrebat despre războiul cu liderii PSD, premierul a dat un răspuns scurt: "Când te înjură unii, e ca o binecuvântare". Dacă PSD îşi va retrage miniştrii din Guvern, premierul îi poate înlocui cu interimari de la celelalte partide din Coaliţie.

În acest caz, executivul poate funcţiona cu puteri depline cel mult 45 de zile. Asta dacă nu va fi demis, între timp, printr-o motiune de cenzură votată de PSD şi partidele suveraniste. La finalul celor 45 de zile, Ilie Bolojan va fi nevoit să ceară un nou vot de încredere în Parlament, având în vedere că, prin retragerea PSD, Guvernul îşi va schimba structura politică.

